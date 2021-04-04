全家啟動FamiPort「太魯閣號事故捐」代收捐款

台鐵408車次太魯閣號在4月2日於花蓮清水隧道發生出軌事故，引發各界關心，並紛紛表達欲盡一己之力，全家便利商店將協助衛福部受理各界捐款，自4月5日零時起至4月30日23:59為止，將啟動FamiPort「太魯閣號事故捐」代收捐款，提供民眾服務。

全家表示，全家便利商店不僅為最接近民眾的生活平台，更可隨時成為嫁接民眾與社會需求的重要橋樑，在衛福部聯繫後已於昨晚完成系統設定，5日凌晨起，民眾即可透過全台3800間全家店舖進行捐款，協助民眾一同關懷0402花蓮太魯閣號事故。

全家指出，FamiPort小額捐款單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元，只要填寫金額與收據需求資料，即可至櫃台付款，完成代收捐款，便利民眾發揮愛心，此筆捐款專戶帳號為270750（中央銀行國庫局），後續款項將匯入衛生福利部賑災專戶，0402臺鐵太魯閣號事故案（衛生福利部），如有捐款事項確認，可致電衛福部服務電話：02-85906626。

全家也說，協助衛福部受理各界捐款，將透過密集店舖據點，發揮全家就是巷口好厝邊的臨近優勢，讓民眾用最便利快速方式表達關懷，對於任何公益代收捐款皆未收取任何費用，款項將用於協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，以及提供罹難者家屬之經濟支持。

全家表示，「太魯閣號事故捐」小額捐款代收預計自4月5日零時至4月30日23:59為止，將於「太魯閣號事故捐」結束後於官網公布捐款代收金額；欲索取捐款收據民眾，只要在FamiPort操作捐款程序時，勾選捐款收據，將由衛生福利部統一處理，於捐款結束後寄發收據予民眾。