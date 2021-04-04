第一鮪拍賣創新高每公斤1萬 買家加碼捐太魯閣事故

2021年屏東第一鮪拍賣會，今在東港魚市場熱鬧舉行，提早為屏東黑鮪魚季揭幕，第一鮪由琉球籍漁船滿吉財號船長黃明財捕獲，第一鮪秤重由屏東縣長潘孟安宣布重達193公斤、身長210公分，在潘孟安鼓吹帶動競標氣氛，由饗賓餐旅事業以每公斤1萬元得標，再破第一鮪拍歷史紀錄，拍賣總價為193萬元。

饗賓餐旅事業在拍賣會結束前加碼公益捐款120萬元給衛福部專戶，協助太魯閣號意外受災民眾。屏東縣長潘孟安現場也宣布捐出一個月薪水給太魯閣號事故。

今天拍賣會，屏東縣長潘孟安、立委周春米、蘇震清、鍾佳濱與莊瑞雄與會。潘孟安說，今年屏東黑鮪魚季第一鮪較往年提早，黑鮪魚每尾都有身分證，遵守國際規範，捕撈限船限量管理，是漁業永續的典範，期待漁業發展蒸蒸日上，將地方產業，結合文化、觀光，成功行銷屏東。

饗賓餐旅事業品牌策略部副總經理李仲康說，透過這次競標，展現品牌選用在地食材的決心，也盼振興國內餐飲業、農漁業，第一鮪黑鮪魚會用在集團「旭集」品牌。

「滿吉財號」漁船船長黃明財是琉球人，現年54歲，討海25年，是第一次捕到屏東第一鮪，3月28日下午4點多在北緯21度38分，東經119度56分於台灣西南方海域捕獲一尾母黑鮪，3月29凌晨4點28分入港，3月30日經漁會驗魚通過符合第一鮪條件，無意間拔得頭籌，黃明財說，是觀音佛祖保庇。

東港區漁會指出，今年黑鮪魚比往年提早二周，也是首度第一鮪是在台灣西南部海域捕獲，滿號還是以CT2較小噸位級漁船捕獲，以小搏大，以琉球籍船長奪回睽違4年的第一鮪寶座，過去4年2017到2020年，均為東港籍船長，第一鮪拍賣會從2002年舉辦迄今已第 20年，14年是琉球籍船長，6年東港籍船長。