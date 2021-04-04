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裝潢完3年超刺鼻這數值超標12倍 一招10分鐘解決

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府環保局本月起至10月底，開放民眾申請室內空氣品質的診斷服務，目前2人報名。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府環保局本月起至10月底，開放民眾申請室內空氣品質的診斷服務，目前2人報名。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府環保局委託嘉南藥理大學辦「室內空氣品質到家診斷服務」，曾發現1戶透天厝緊鄰工業區而不常開窗，裝潢後過3年，家中竟仍充滿刺鼻味，經偵測甲醛濃度0.996ppm、超標12倍，但開窗數10分鐘就降低至安全值範圍，提醒適度保持室內通風。

市府環保局指出，到家診斷空氣品質的免費服務自2018年起，共服務202件，本月起至10月31日止開放市民申請，限額100名，目前2人報名。

環保局指出，2018年間嘉義市東區的透天厝某住家申請檢測，人員一進屋就聞到很濃刺鼻味，詢問得知有重新裝潢，但已過3年，因家人認為緊鄰工業區很少開窗，也習慣此味道，沒想到測得甲醛數值0.996ppm，比標準值0.08ppm高出許多，當下開窗通風，隨即降至0.01ppm。

另外，檢測人員去年到嘉義市東區的辦公大樓內檢測，雖選用綠建築標章的產品，也因鮮少開窗，辦公室有股刺鼻味，甲醛數值0.4ppm，同樣開窗10分鐘就降至合乎標準。

環保局指出，建議裝修盡量選綠建材，完工後至少通風1個月，但建材仍可能慢慢釋出甲醛，平時可趁戶外空氣品質較佳時，定期開窗換氣，而空氣清淨機主要屬過濾粉塵，例如PM2.5，通風還是較能讓甲醛揮發。

環保局表示，檢測人員到家戶或工作場所，會用直讀式儀器來量測室內空氣品質，並分析結果，進而給予相關自主維護管理、改善建議；假使家中新裝潢，或覺常有刺鼻味等疑慮都可申請。

嘉義市政府提供「室內空氣品質到家診斷服務」，累計服務202件。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府提供「室內空氣品質到家診斷服務」，累計服務202件。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府環保局委託嘉南藥理大學辦「室內空氣品質到家診斷服務」，開辦第4年。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府環保局委託嘉南藥理大學辦「室內空氣品質到家診斷服務」，開辦第4年。圖／嘉義市政府提供

甲醛 空氣品質

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