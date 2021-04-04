「小時候胖長大一定胖」 醫教3招遠離肥胖慢性病

4月4日兒童節，中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢提醒，國內有14.6%國小學童、16.9%國中生有肥胖問題，而「小時候胖，長大一定胖」，代謝性疾病還有可能找上門，建議青少年要養成健康飲食、多運動及充足睡眠的習慣，父母也要阻止孩童過度放縱，才能減少將來的慢性病問題。

徐光漢表示，肥胖孩童除少數是受基因影響，大多是因為攝取過多熱量及糖類食物造成，由於胰島素過度分泌，小朋友常愈吃愈餓，惡性循環加上兒童自制力相對較低，肥胖問題就會隨之而來。

徐光漢提醒，肥胖會誘發高血壓、高血脂、葡萄糖不耐症、糖尿病、氣喘、膽結石、胃食道逆流等疾病；肥胖兒童也常會因同儕壓力，容易遭受語言及肢體霸凌，或因對自我身材不滿，引發精神焦慮、憂鬱、暴食或厭食等問題。

徐光漢指出，防治肥胖可從3個重點著手，第一，多喝水、均衡飲食、拒絕零食；第二，培養運動習慣，每日至少60分鐘中重度活動、避免久坐和晚睡及熬夜；第三，若身體質量指數（BMI值）大於24，應至兒科檢查與治療，及早解決肥胖問題，才能恢復正常的身體發育。