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宅在家也能中大獎！foodpanda熊貓超市開出發票千萬獎
外送宅經濟商機不可小覷，在家訂外送也能對中千萬發票獎金！1、2月統一發票中獎號碼出爐，根據財政部賦稅署統計清冊，今年1、2月期雲端發票共開出16張千萬大獎以及30張雲端發票百萬元專屬獎，其中foodpanda就囊括4張大獎，有消費者訂購熊貓超市商品，僅花156元就對中千萬元；另有3位消費者對中雲端發票百萬元專屬獎，消費金額分別是407元、19元、19元，僅花小錢就中大獎超幸運。
foodpanda提醒消費者每次完成訂單後都會寄電子發票到消費者註冊信箱，只要統一存到發票載具，對獎、領獎都超方便，也不怕搞丟找不到紙本發票。享受美食的同時也來試試手氣，說不定就能成為下一期的幸運兒。
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