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關懷花蓮太魯閣號事故 全家FamiPort 5日起代收捐款

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
自4月5日零時起至4月30日23:59為止，全家便利商店將啟動FamiPort「太魯閣號事故捐」代收捐款，透過全台3,800間全家店舖，提供民眾便利的服務。圖／全家便利商店提供
自4月5日零時起至4月30日23:59為止，全家便利商店將啟動FamiPort「太魯閣號事故捐」代收捐款，透過全台3,800間全家店舖，提供民眾便利的服務。圖／全家便利商店提供

日前發生的台鐵408車次太魯閣號出軌事故，引發各界關心，並紛紛表達欲盡一己之力，全家便利商店將協助衛福部受理各界捐款，自4月5日零時起至4月30日23:59為止，將啟動FamiPort「太魯閣號事故捐」代收捐款，透過全台3,800間全家店舖，提供民眾便利的服務。

FamiPort小額捐款單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元，只要填寫金額與收據需求資料，即可至櫃台付款，完成代收捐款，便利民眾發揮愛心。透過密集店舖據點，讓民眾用最便利快速方式表達關懷，對於任何公益代收捐款皆未收取任何費用，款項將用於協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，以及提供罹難者家屬之經濟支持。

此筆捐款專戶帳號為270750（中央銀行國庫局），後續款項將匯入衛生福利部賑災專戶，0402臺鐵太魯閣號事故案（衛生福利部），如有捐款事項確認，可致電衛福部服務電話：02-85906626。全家也將於「太魯閣號事故捐」結束後於官網公布捐款代收金額；欲索取捐款收據民眾，只要在FamiPort操作捐款程序時，勾選捐款收據，將由衛生福利部統一處理，於捐款結束後寄發收據予民眾。

全家將於FamiPort多媒體機首頁下方設置「太魯閣號事故捐」快捷入口，或也可從FamiPort多媒體機首頁→服務/公益→愛心公益→愛心捐款→選擇「太魯閣號事故捐」完成捐款步驟。

全家將於FamiPort多媒體機首頁下方設置「太魯閣號事故捐」快捷入口成捐款流程。圖／全家便利商店提供
全家將於FamiPort多媒體機首頁下方設置「太魯閣號事故捐」快捷入口成捐款流程。圖／全家便利商店提供

捐款 太魯閣撞車事故 超商

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