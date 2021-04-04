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太魯閣號事故全民集氣 全台7-ELEVEN啟動4步驟完成捐款
日前花蓮地區太魯閣列車發生嚴重事故，7-ELEVEN與衛生福利部將自4月5日零時起至4月30日23:59為止合作啟動「ibon緊急募款專案」開放超過6,000多家7-ELEVEN門市的ibon便利生活站方便民眾即時捐款，歡迎民眾於ibon便利生活站首頁點選「儲值/繳費」，選擇慈善捐款，捐款對象點選「臺鐵太魯閣號事故案（衛生福利部）」，填妥捐款人資訊並列印繳費單至門市櫃台付款，即可依操作流程完成每筆100至20,000元不等的捐款，善款不收手續費，全數捐贈於此次太魯閣號事故案，款項用於協助傷患、死者家屬、救災人員等後續的醫療、生活、社會、心理重建。
事故發生後7-ELEVEN於第一時間配合中華基督教救助協會在花蓮殯儀館外設置的關懷服務站，由當地7-ELEVEN門市支援關懷站所需物資，包括水、麵包、御飯糰、動能飲、雞精等，提供罹難者家屬取用。此外，凡至花蓮搜救現場的醫療人員、警消人員、國軍、台鐵員工憑證件或著制服，4月4日前至宜蘭、花蓮鄰近搜救現場與醫院內外的7-ELEVEN指定門市，免費領取CITY CAFE美式或拿鐵1杯。（指定門市包含：新馬、蜡藝館、馬賽、蘇濱、聖博、聖昌、新聖母、達基力、崇德盈、新廉瀚、祥祐、泰雅、蓮和、蓮慈、慈濟、門諾、長勝、統軒、蓮圓門市）
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