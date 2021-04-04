太魯閣號事故全民集氣 全台7-ELEVEN啟動4步驟完成捐款

檢舉管道越來越便利，惡意檢舉、重複投訴也有氾濫現象，不少商家、餐飲業者、甚至市井小民都深受其害，有苦難言；嘉義市1999便民專線就曾因惡意檢舉多，一度被議會刪除預算中斷服務，儘管人民陳情案件要點要求檢舉人實名制，但惡意檢舉防不勝防。

2021-04-04 10:00