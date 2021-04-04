北部今晚低溫降至15度 吳德榮：兩波鋒面無助水情

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天微弱鋒面掠過，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨。北台灣雲量增多，天氣轉冷，今晚平地最低氣溫將降至15度左右，其他地區氣溫略降、影響較小。北部20降至15度，中部17至30度，南部18至32度，東部17至29度。

明天、周二各地天氣晴朗穩定；白天北舒適、南微熱，早晚冷，兩天清晨的平地最低溫約可降至14、15度，日夜溫差擴大至近15度左右。周三各地為多雲時晴的天氣，山區午後及東半部偶有零星降雨的機率；氣溫略升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。

他說，周四至周五白天另一波鋒面掠過、東北風南下，北部及東半部有局部雨，氣溫下降、北台轉涼；中部山區亦有局部短暫雨的機率。周五晚至周六北海岸，東半部仍有局部短暫雨。這波系統帶來的降雨，對桃園以南的旱情，仍無紓解作用。