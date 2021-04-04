快訊

COVAX首批19.92萬劑AZ疫苗 今晨運抵桃園國際機場

防堵台鐵肇事者李義祥脫產 檢方將聲請假扣押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北部今晚低溫降至15度 吳德榮：兩波鋒面無助水情

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天微弱鋒面掠過，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨。北台灣雲量增多，天氣轉冷，今晚平地最低氣溫將降至15度左右，其他地區氣溫略降、影響較小。北部20降至15度，中部17至30度，南部18至32度，東部17至29度。

明天、周二各地天氣晴朗穩定；白天北舒適、南微熱，早晚冷，兩天清晨的平地最低溫約可降至14、15度，日夜溫差擴大至近15度左右。周三各地為多雲時晴的天氣，山區午後及東半部偶有零星降雨的機率；氣溫略升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。

他說，周四至周五白天另一波鋒面掠過、東北風南下，北部及東半部有局部雨，氣溫下降、北台轉涼；中部山區亦有局部短暫雨的機率。周五晚至周六北海岸，東半部仍有局部短暫雨。這波系統帶來的降雨，對桃園以南的旱情，仍無紓解作用。

吳德榮 低溫 天氣動態

延伸閱讀

濃霧特報！ 吳德榮：明迎風面有雨 北部陰冷

吳德榮：清明連假僅1天有雨 無益於桃園以南水庫

高屏4縣市高溫特報 吳德榮：周六前暖夏、周末北台轉涼

北北基6縣市低溫特報 吳德榮：冷空氣加輻射冷卻

相關新聞

北部今晚低溫降至15度 吳德榮：兩波鋒面無助水情

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天微弱鋒面掠過，東北風迎風面的北海岸、北部山區...

史上首次！食藥署砸千萬搶奎寧失策 免費配送藥局銷庫存

全台六千六百多家社區藥局，近期陸續收到食藥署免費配送一罐共一千顆的奎寧。原來是去年傳出奎寧可治療新冠肺炎後，衛福部憂心全...

太魯閣號事故後 台鐵每列車平均延誤37分

台鐵太魯閣號昨天出軌，導致昨天與今天有許多列車時間延誤，交通部次長王國材今天說，事故地點西正線速度已提升至65公里，讓每...

變天！明起北部一路下探15度 直逼冷氣團等級

明天變天！清明連假前兩天天氣炎熱彷如夏天，各地皆是晴到多雲，但中央氣象局指出，隨著明天東北季風增強，北部地區氣溫將一路降...

【清明新現象／下】少子化衝擊「一人掃多墓」好心酸 代客掃墓成新商機

以往清明節多是家族出動，一群人簇擁著高齡長輩到山區掃墓，叔叔伯伯等壯丁將墓園累積一整年的雜草拔除、清掃乾淨，全家舉香恭敬祭拜、燒紙錢、壓墓紙，祈求祖先庇佑家族平安；先人骨灰安置在納骨塔的，也總是家族全員出席，常要排隊等候。但隨著長者逐漸凋零，少子化加上疫情影響，清明掃墓盛況已不復當年。

奎寧銷庫存 食藥署免費送藥局

美國前總統川普去年自爆服用奎寧「預防」新冠肺炎，讓奎寧聲名大噪，我國治療新冠患者指引一度也把奎寧納入其中，衛福部立即採購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。