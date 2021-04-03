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史上首次！食藥署砸千萬搶奎寧失策 免費配送藥局銷庫存

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史上首次！食藥署砸千萬搶奎寧失策 免費配送藥局銷庫存

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
羥氯奎寧。 路透社
羥氯奎寧。 路透社

全台六千六百多家社區藥局，近期陸續收到食藥署免費配送一罐共一千顆的奎寧。原來是去年傳出奎寧可治療新冠肺炎後，衛福部憂心全球斷貨，花費千萬元採購奎寧，但後來奎寧被移出新肺炎治療指引，避免公帑隨效期跟著報廢，食藥署決議免費將採購奎寧送給社區藥局。食藥署藥品組研究員洪秀勳指出，「這應該是史上第一次免費送藥給醫療院所及藥局」。

美國前總統川普去年自爆服用奎寧「預防」新冠肺炎，讓奎寧聲名大噪，我國治療新冠患者指引一度也把奎寧納入其中。憂心全球斷貨，衛福部當時立即採購作為防疫物資，不料，不久奎寧即被證實治療新冠效果有限，而我國花費千萬，採購近一千五百萬顆的奎寧瞬間被「打入冷宮」，近期鑒於效期剩一年，食藥署決議「免費」送社區藥局，盼能在效期內銷庫存。

去年因應疫情緊急採購奎寧，約近一千萬顆，後來旭富製藥贈送一噸的奎寧原料藥給政府，食藥署委託多家國產藥廠製成五百萬顆奎寧，總計近一千五百萬顆，但去年六月奎寧被移出治療指引後，大量的奎寧不知該何去何從。

洪秀勳說，食藥署當初採購奎寧時，正是價格最高之際，現在一顆奎寧的健保給付價格雖然僅有二點一八元，但當時應該是二倍的價格購入，再加上後續委託國內藥廠生產奎寧，前後費用約在三、四千萬左右，但未及五千萬元。

礙於奎寧的效期最晚一批到明年五月，為有效使用藥物，洪秀勳說，從去年六月奎寧被移出治療指引後，就陸續將奎寧免費提供給有需要的醫療院所，後續再詢問教育單位在臨床試驗上是否需要使用奎寧；近期有醫院提出開出的奎寧處方，但有些社區藥局沒有藥可給，因此近一步發送奎寧到社區藥局，六千六百零七家，每家配送一罐一千顆，最晚四月底完成配發。

洪秀勳說，完成配發後，還會剩下些許奎寧，預計提供給後續新設立的健保藥局，每家一定都會拿到。藥師公會全聯會社區藥局主委邱議權表示，疫情初期，奎寧幾乎是「一顆難求」，如今需求大減，突然配送對部分藥局可能是負擔，但藥品免費，不會有成本的問題，將盡力協助把剩餘的奎寧提供持處方箋的患者。

奎寧 食藥署 新冠肺炎

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