快訊

找到行車紀錄器！第8車關鍵影像解讀中 下周二可望有初步結果

新冠+6疫情添變數？ 陳時中晚間6點半親召開記者會

找到了！太魯閣號第8車關鍵影像解讀中 下周二初步結果

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台鐵太魯閣號發生嚴重事故，造成51死百餘傷。記者王思慧／攝影
台鐵太魯閣號發生嚴重事故，造成51死百餘傷。記者王思慧／攝影

台鐵太魯閣號發生嚴重事故，造成51死百餘傷，國家運輸安全委員會第一時間趕赴現場調查，運安會主委楊宏智表示，太魯閣號內的的ATP、TCMS等行車紀錄器，都已在掌握中，目前正在解讀第8車的資料，預計下周二可有初步結果，屆時就可還原事故發生的時間序。

台鐵今早召開記者會，交通部政次王國材表示「目前還找不到監視錄影裝置」，楊宏智稍早受訪時表示，運安會人員今日有找到相關行車記錄器，也有找到列車上的ATP（列車自動保護系統）、TCMS（列車控制與管理系統）目前正在進行資料解讀。

楊宏智說，第8車最嚴重，會優先下載解讀。至於是否有拍到出事的瞬間？他表示「我相信有拍到」。

行車紀錄器鏡頭朝外，楊宏智表示，藉由行車記錄器可以還原事故時間序，他也坦言，起初找到ATP、TCMS紀錄器，外層都已嚴重擠壓，但後來發現內層包覆算完整，原先擔心無法解讀，但現在對於解讀成功是相當「樂觀」。

至於列車上司機員的通聯紀錄，楊宏智表示，由台鐵局行控中心處理，下周二將召開組織會議，會邀請交通部、台鐵局、鐵道局等代表參與，預估屆時就會有初步的資料解讀結果。

針對釀禍工程車輛，楊宏智表示，運安會已調查原始車輛、保養資料等，但車輛已被砸爛，無法以目視看出手煞車位置，必須透過其他科學方式判斷。

台鐵 太魯閣撞車事故

延伸閱讀

太魯閣第3節車廂何時拖出？交部次長：目標凌晨0點前

PLG／杰倫禁賽夢想家登錄單洋將 賽前為太魯閣事故默哀

一家四口均是太魯閣傷者 第一金證董事長陳致全憶：坐第8車廂被彈起猛撞

太魯閣撞車事故 台東V開頭實際人數下修為59人

相關新聞

整理包／台鐵史上最嚴重！太魯閣號事故釀51死、179傷 為何傷亡如此慘重？

清明連假昨（2）首日，台鐵408次太魯閣號從樹林發車，載著大批花東旅客南下返鄉掃墓，在行經花蓮大清水隧道時，被一輛疑似停車不慎、沿著鐵軌上方邊坡滑落的工程車撞上，列車失控出軌，擦撞山壁，多節車廂扭曲變形，釀成51死、179傷的嚴重傷亡。...

找到了！太魯閣號第8車關鍵影像解讀中 下周二初步結果

台鐵太魯閣號發生嚴重事故，造成51死百餘傷，國家運輸安全委員會第一時間趕赴現場調查，運安會主委楊宏智表示，太魯閣號內的的...

太魯閣號事故／第六車廂驚見新屍體 死亡人數恐增為51人

花蓮地檢署檢察長俞秀端下午4時50分表示，在花蓮太魯閣撞車現場第6節車廂發現一屍體，目前尚未確認死者身份，不排除將死亡人...

工程吊卡車滑落釀太魯閣號重大死傷 李義祥：我的人生完了

義祥工業社負責人李義祥因工程吊卡車停放不慎，被太魯閣號列車撞上，他在偵訊時心情低落，得知釀成重大死傷，脫口而出「我的人生...

太魯閣號事故50人喪命！公布44罹難者名單 年紀最小是4歲女童

台鐵太魯閣列車昨撞上滑落鐵軌工程車造成50死、179傷的史上最嚴重意外，台鐵局今天對外公布部分的罹難者名單，年紀最小是4...

「次長暫代局長」 鐵道學會：台鐵安全管理體系混淆、失能

台鐵408次太魯閣號撞車事故發生迄今已30小時，台灣鐵道暨國土規劃協會今發聲明稿質疑交通部迄今未指派台鐵新任局長，而是由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。