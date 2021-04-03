變天！明起北部一路下探15度 直逼冷氣團等級

明天變天！清明連假前兩天天氣炎熱彷如夏天，各地皆是晴到多雲，但中央氣象局指出，隨著明天東北季風增強，北部地區氣溫將一路降到晚上只剩17度，壞天氣將持續到下周二，北部溫度更可能下探15度，接近冷氣團等級。

連假截至目前天氣晴朗穩定，氣象局說，昨天各地高溫普遍在30度至34度之間，其中南投、台南、高雄、屏東等地在近山區或河谷處更達36度以上，今天白天也溫暖如夏，北部、東半部高溫28至30度，中南部33度左右。

氣象局預報員張承傳表示，明天東北季風增強，北部地區白天氣溫將降至22到23度，且氣溫會一路下降，預估明天中午氣溫20度，跟今天中午氣溫30度相比，一下子就掉了10度之多，明晚更僅剩17度左右; 中南部地區則仍有30度高溫，南北溫差極大。

降雨部分，張承傳指出，明天先是迎風面桃園以北、東半部地區雲量多，且有局部短暫雨，而後慢慢轉成剩東部、東南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中南部山區有零星短暫陣雨，且雨勢不小。

張承傳說，這波東北季風將持續影響到下周二，下周一、周二北部溫度更可能僅15度，已經接近冷氣團等級，中南部也降至18到20度，周二以後北部氣溫會短暫回暖，但預計下周四東北季風再度增強，北部氣溫又會降到20度左右。