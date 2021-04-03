84.5%國高中生睡眠過少 就寢、喚醒前父母先做這些事

4月4日兒童節，父母最該送孩子什麼禮物？最新一份調查指出，在台北市有高達84.5%的國高中生周間平均睡不到8小時，國小學童也有33.4%沒睡到9小時，明顯低於國際建議時數，台灣睡眠醫學學會指出，睡眠太少的學童容易有情緒行為困擾及過動傾向，青少年則容易出現憂鬱焦慮，呼籲父母應為小孩建立正確睡眠知識，才是幫助學習的最佳習慣。

該份調查係由政治大學心理學系教授楊建銘與台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科醫師張詠森合作，在2018至2020年針對台北市10229位學齡前兒童，4317位國小學童，及3625位國、高中學生的睡眠狀況進行統計。

楊建銘表示，美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）建議，6-12歲的國小兒童周間平均睡眠應在9至11小時；13至18歲青少年則要睡8至9小時，但台灣兒少的睡眠時數多低於該基金會建議，這次取樣的對象為台北市，更凸顯都會區的小孩課業壓力與日常休閒的平衡不足。

數據顯示，隨著年齡增長，睡眠缺乏的情況變得更加嚴重，學齡前兒童原本還有80.5%符合建議的睡眠時間，到了國小只剩下65.1%符合，國高中生只剩下15.4%睡眠時間符合，還有高達45.7%的國高中生睡眠過少，亦即只睡7小時以內。

研究進一步發現，過敏症狀及3C產品的使用，會影響兒童青少年的睡眠品質，有過敏症狀（如氣喘夜咳、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎等）者，較難以入睡，入睡後容易醒來，白天也有較疲倦的狀況，若睡前1小時有使用手機、平板、電腦等3C產品的國小及中學生，睡眠時間較少，白天也較為嗜睡。

台灣睡眠醫學學會提出五大策略，建議父母及早幫助孩子建立良好的睡眠習慣，包括透過鬧鐘，給予15-20分鐘的緩衝期提醒收心、收書包做好就寢前準備，也可以自製「睡覺暫停卡」，藉由行為獎賞制度減少抗拒上床的行為。