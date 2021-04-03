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氣象專家：缺雨旱象 恐怕要持續下去

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
清明連假第2天，各地天氣依然維持穩定。圖為民眾脫下外套遮陽示意圖。記者胡經周攝影／報系資料照
清明連假第2天，各地天氣依然維持穩定。圖為民眾脫下外套遮陽示意圖。記者胡經周攝影／報系資料照

清明連假第2天，各地天氣依然維持穩定，大致都是多雲或晴的天氣型態，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，西半部容易有霧發生機會，能見度較差，外出行車要留意安全，山區午後的雲量也會增多，可能有零星局部降雨出現，到山區活動也要注意。

白天溫暖悶熱，各地高溫普遍超過30度以上，南部局部地區甚至有可能來到36度以上，高溫黃色燈號仍持續發布中，外出要多喝水預防中暑，並且做好防曬準備。

吳聖宇說，明天天氣有所變化，東北季風增強，迎風面北部、東半部雲量增多，轉為多雲或陰有短暫陣雨天氣，東半部局部地區雨勢可能會比較大一些，提醒到東半部出遊的朋友要多留意。

中部、南部不受影響，仍將維持多雲到晴天氣，山區午後因為熱力作用的關係，雲量增多，有零星局部短暫陣雨機會，同時夜晚清晨還是容易會有低雲或霧出現，外出行車仍要注意安全。

吳聖宇說，東北季風也帶來較涼空氣，北部溫度將明顯轉涼，高溫降到21-22度，降幅可能高達8-10度之多，花東地區高溫也會降到25-26度，降幅也有4-6度，中部、南部不受影響，中部高溫仍有29-31度，南部高溫仍可達32-33度以上，南北之間溫差明顯。

明晚到下周一清晨北部、東北部低溫也會降到17-18度間，涼意明顯，中部及花東地區低溫20-22度，南部低溫23-25度，變化不大。

下周一為收假日，天氣上仍受東北風影響，不過空氣轉乾，北部、東北部多雲，花東地區仍有局部短暫陣雨，中部、南部多雲到晴，夜晚清晨在中南部仍有局部霧或低雲發生的機會，外出行車注意安全。

北部、東半部溫度仍較偏涼，北部、東北部高溫18-21度，花東地區高溫24-26度，中南部維持溫暖到偏熱，中部高溫27-29度，南部高溫仍有機會超過30度，南北間溫差仍然明顯。

連續假期後半段天氣以及溫度將有些變化，北部、東半部感受較為明顯，中南部則不受影響，他說，天氣穩定代表還是沒有降雨機會，短時間內來看，缺雨的旱象看來恐怕要持續下去，節約用水仍是非常重要。

清明連假第2天，各地天氣依然維持穩定，大致都是多雲或晴的天氣型態。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
清明連假第2天，各地天氣依然維持穩定，大致都是多雲或晴的天氣型態。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

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