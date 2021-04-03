住一晚送一晚！全台福華飯店聯手 3天2夜4千有找

失業找不到工作，以往常會先開計程車度日，如今已被餐飲外送員取代，連高雄市前市長韓國瑜的發言人李昶志，也在失業8個多月後改行當外送員。但用時間換金錢的外送人生，真有這麼好賺嗎？對愈來愈多人全職、兼職加入外送員行列，線上外送員「老司機」說，現在才要加入的話，可能有點晚了。

2021-04-03 14:03