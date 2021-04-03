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住一晚送一晚！全台福華飯店聯手 3天2夜4千有找

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
入住溪頭福華渡假飯店，可順遊大學池。圖／福華飯店集團提供
入住溪頭福華渡假飯店，可順遊大學池。圖／福華飯店集團提供

看好國旅商機，台北福華大飯店攜手新竹石門水庫、高雄，以及全新開幕的溪頭福華推出「五福臨門」住房專案，入住高級房型一晚3,999元起含早餐，再加贈五福聯合住宿券一張。

福華飯店集團不畏疫情衝擊，今年進駐南投溪頭打造「溪頭福華渡假飯店」，預計未來兩年內將斥資上億改造硬體設施及外觀設計。

除了溪頭福華新登場，高雄福華、新竹福華也在近期完成部分客房的整修與翻新，在帶點復古與典雅的福華品牌裡，帶入些許時尚感。台北福華及石門水庫福華則增加許多兒童活動空間，台北福華以一樓的露天游泳池、四樓的電子遊戲室最為熱門；石門水庫福華則斥資千萬打造「趣‧你的樂園 JOYFUL PLAYLAND」，包括兒童球池、手足球、電玩遊戲區、街頭籃球機、兒童電動車、創意積木遊戲區等多樣設施。

「五福臨門」專案自即起至7月3日，相關資訊可查：https://reurl.cc/nnRZ72，電話：02-2700-2323轉訂房組。

石門水庫福華渡假飯店的泳池，是最受歡迎的設施之一。圖／福華飯店集團提供
石門水庫福華渡假飯店的泳池，是最受歡迎的設施之一。圖／福華飯店集團提供
台北福華大飯店攜手新竹、石門水庫、高雄，以及全新開幕的溪頭福華推出「五福臨門」住房專案。圖／福華飯店集團提供
台北福華大飯店攜手新竹、石門水庫、高雄，以及全新開幕的溪頭福華推出「五福臨門」住房專案。圖／福華飯店集團提供

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