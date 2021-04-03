聽新聞
test
0:00 / 0:00
住一晚送一晚！全台福華飯店聯手 3天2夜4千有找
看好國旅商機，台北福華大飯店攜手新竹、石門水庫、高雄，以及全新開幕的溪頭福華推出「五福臨門」住房專案，入住高級房型一晚3,999元起含早餐，再加贈五福聯合住宿券一張。
福華飯店集團不畏疫情衝擊，今年進駐南投溪頭打造「溪頭福華渡假飯店」，預計未來兩年內將斥資上億改造硬體設施及外觀設計。
除了溪頭福華新登場，高雄福華、新竹福華也在近期完成部分客房的整修與翻新，在帶點復古與典雅的福華品牌裡，帶入些許時尚感。台北福華及石門水庫福華則增加許多兒童活動空間，台北福華以一樓的露天游泳池、四樓的電子遊戲室最為熱門；石門水庫福華則斥資千萬打造「趣‧你的樂園 JOYFUL PLAYLAND」，包括兒童球池、手足球、電玩遊戲區、街頭籃球機、兒童電動車、創意積木遊戲區等多樣設施。
「五福臨門」專案自即起至7月3日，相關資訊可查：https://reurl.cc/nnRZ72，電話：02-2700-2323轉訂房組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言