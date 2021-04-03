台中長照即時APP再升級 線上申請免跑機關申辦好貼心

台中市衛生局長曾梓展今天說，衛生局創新推出的「台中市長照即時通App」E化再升級，新推出線上申請帳號服務，民眾免跑政府機關紙本申請，就能查詢自己或家人長照核定項目、服務紀錄及額度等，有效運用「長照服務四包錢」服務，今年底將推出2.0版本，提供線上預約長照交通服務等，讓長照服務更簡便。

曾梓展指出，台中市長照服務使用人數近3.5萬人，「台中市長照即時通App」自去年9月推出，下載次數近5000人。4月7日中午12時前至衛生局健康小衛星臉書 留言，並上傳加入App的截圖及公開分享，將有機會獲得血壓計。

衛生局說，市府去年創新推出整合性「台中市長照即時通App」，全國首推在App中可查詢長照核定項目、長照服務紀錄及額度等，讓服務使用者可一指掌握長照服務使用情形，並有效運用長照服務四包錢，包括照顧及專業服務、交通接送服務、喘息服務和輔具及居家無障礙環境改善服務。

洪先生分享，他的阿嬤中風的奶奶，以往想要查詢長照服務資訊或額度，只能透過衛生局照管專員協助，自從使用長照APP後，就可以隨時線上做查詢；還有長照資源地圖可以查詢住家附近長照資源，也能透過APP與個管員聯繫，貼心、方便又好用。

曾梓展說明，台中市長照即時通APP為讓銀髮族、失能者及家庭照顧者輕易上手，透過簡單的操作介面設計，有「公佈欄」、「費用表格」、「長照服務地圖」、「進度查詢」等功能，除可即時查詢長照服務資訊外，也能透過「線上申請」、「衛福部長照專線」方式，申請長照服務。

衛生局說，對於已使用長照服務的民眾，登入APP帳號後即可一指瀏覽長照服務紀錄、查詢核定項目及額度並隨時掌握服務使用的情形，如遇有緊急狀況，也可透過APP直接聯絡個案管理員，在線上即時解決案家問題，提供長照一站式服務。

衛生局表示，中市長照服務需求人數近8萬6千人，市府除了積極佈建各類長照資源，提供跨領域、全方位關懷照顧服務，也結合創新與科技，未來將挹注更多智慧科技於長照服務，打造點線面智慧長照照護網，共創永續經營的優質長照。