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喝綠茶、咖啡改善中風早逝風險？ 醫：須定期服藥回診

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
醫學期刊指喝綠茶、咖啡可降低中風與心肌梗塞病患死亡率，醫師提醒仍須定期服藥、回診。記者江良誠／攝影
醫學期刊指喝綠茶、咖啡可降低中風與心肌梗塞病患死亡率，醫師提醒仍須定期服藥、回診。記者江良誠／攝影

咖啡與茶能提神，也有研究指出定期飲用咖啡與綠茶可降低心臟疾病與中風患者早逝風險，有民眾認為，是不是每天飲用咖啡跟綠茶就可以改善症狀？醫師表示，不添加糖、牛奶咖啡與綠茶或許可預防，但心血管疾病患者應控制血糖血壓血脂、規律運動、定期服藥、定期返診追蹤，才能穩定控制病情。

南投醫院心導管中心主任嚴元鴻說，最近有心肌梗塞或心血管病患詢問，是否可以採每天喝無糖、無奶的綠茶或咖啡，藉以改善心臟病、中風患者早逝風險。

原來是今年2月美國《中風(Strock)》期刊，刊登研究報告指出，日本收集了4萬6213名40至79歲參與者的生活、飲食及病史，並追蹤約18.5年。研究結果發現在不加奶、不加糖及不過量前提下，喝茶可以降低中風與心肌梗塞病人的死亡率，喝咖啡則可以降低心肌梗塞病人的死亡率。

中風病患與沒有喝綠茶習慣的參與者相比，每周喝1至6杯以上綠茶的人，早逝風險降低了27%；每天喝7杯以上的早逝風險則降低了62%，對於曾經罹患心肌梗塞的患者，研究團隊發現飲用綠茶也有相似上述的效果。而曾罹患心肌梗塞的患者每周喝1杯以上咖啡的人，早逝風險也降低了22%。

嚴元鴻說，這篇研究只是針對數據進行觀察性研究，攝取無糖無奶的咖啡與綠茶可能可以預防死亡風險，但他說，罹患心肌梗塞患者，以及高度心血管與腦血管疾病風險的患者，仍應戒菸、控制血糖血壓血脂、規律運動、遵從醫囑、定期服藥、定期返診追蹤，來降低復發及死亡的機率。

南投醫院院長洪弘昌也說，有消化性潰瘍或腸胃道出血等嚴重症狀的民眾，建議避免喝茶及咖啡，以免導致病情加重。

咖啡 患者 心肌梗塞

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