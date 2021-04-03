高鐵沒座位！女躲廁所拍限動炫耀：外面的人不要再敲 我不會出去

遇到假日或是連假期間，高鐵常發生「一票難求」的情況，不少人可能換買自由座，但也是會遇到車廂滿滿乘客，沒位子可以坐的時候。一名網友發文表示，在IG看到了一則讓人超無言的限時動態，一名看似年輕女乘客，表示自己沒搶到對號座，便想到可以待在廁所，還自豪寫著「外面的人不要再敲了，我不會出去的。」讓網友看了直罵自私。

網友在「Dcard」發文，表示自己在IG看到了一則很無言的限時動態，裡面看似為一名年輕女乘客，她寫著「當你買不到禮拜日高鐵的對號座，而自由座全部車廂大爆滿的情況下，你突然想到，唯一一個有地方坐，又聽不到別人在你耳邊聊天，而且還有一坪大的空間，該地方就是『廁所』」更寫出「外面的人不要再敲了，我不會出去了」令人傻眼的話。

原PO表示，不太了解為什麼社會上總有這麼多自私的人，在別人可能需要廁所的時候，卻躲在廁所，只因為不想要人擠人，甚至還拍限時動態炫耀，看完覺得有夠無言。

網友看完也紛紛回應「真的可悲」、「要是我朋友這樣就慢走不送，有夠自私」、「部分台灣人就是這樣吧… 我行我素，都是自己開心就好，不會去顧慮別人，她可能還覺得她很聰明」、「不要臉天下無敵」、「台灣最美的風景」、「傻眼，真的超沒禮貌」「最後一句看到超火，扯爆」。

但也有人認為「我覺得她只是開玩笑的啊，大家都這麼認真的嗎」、「我有時候也會坐在火車的廁所裡欸⋯ 上班一整天腳快斷掉的時候，但有人敲門我會出去啦」、「好像可以請列車長去處理，畢竟一般人在裡面待太久，真的會怕出事」、「雖然說這樣的行為很不可取，但我覺得她只是在廁所拍一張照，然後開玩笑的發這篇限時，只是這玩笑有點開過頭了」。