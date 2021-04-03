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濃霧特報！ 吳德榮：明迎風面有雨 北部陰冷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局發布濃霧特報，今天澎湖、金門、馬祖、基隆北海岸及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，澎湖、金門、馬祖、桃園及新竹已出現能見度不足200公尺的現象，霧中行車請開近光燈或霧燈，交通往返亦多注意相關資訊。圖／讀者提供
中央氣象局發布濃霧特報，今天澎湖、金門、馬祖、基隆北海岸及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，澎湖、金門、馬祖、桃園及新竹已出現能見度不足200公尺的現象，霧中行車請開近光燈或霧燈，交通往返亦多注意相關資訊。圖／讀者提供

中央氣象局發布濃霧特報，今天澎湖、金門、馬祖、基隆北海岸及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，澎湖、金門、馬祖、桃園及新竹已出現能見度不足200公尺的現象，霧中行車請開近光燈或霧燈，交通往返亦多注意相關資訊。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天高雄內門區38.0度，再創今年全台的最高溫紀錄，南部各縣市及南投縣的最高溫，皆達警示標準。今晨台灣海峽、北部海面及西半部沿岸有低雲及局部霧，外島及桃、竹有濃霧報告。各地無降水回波，亦無降雨。

今天受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後偶有零星飄雨的機率；西半部及外島易有霧、空品常不佳，應注意即時相關訊息。白天暖熱如夏，各地區高溫皆可升至在31度以上，中南部局部地區更高達35、36度，早晚稍涼。今天北部20至31度，中部20至35度，南部20至36度，東部19至34度。

他說，明晨起微弱鋒面掠過，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨；北台雲量增多，天氣轉冷，注意添衣。其他地區氣溫略降、影響較小。

下周一、周二各地為晴時多雲的天氣；白天北舒適、南微熱，早晚冷，清晨平地最低溫約可降至14、15度，日夜溫差大。

下周三各地為多雲時晴的天氣，山區午後及東半部偶有零星降雨的機率；氣溫略升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。

他說，下周四、周五另一波鋒面掠過、東北風南下，北部、東半部及中部山區將先後轉為有局部雨的天氣；氣溫下降、北台轉涼。下周五晚起北部好轉，東半部仍有局部短暫雨。這兩波系統帶來的降雨，對桃園以南的旱情，無紓解作用。

高溫 金門

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