憂心「老小孩」沒人顧 星星兒基金會籌建自閉兒家園

4月2日是國際自閉症關懷日，30多年前台灣對自閉症一無所知，許多無助家長摸索度日，如今孩子長大，他們漸老，擔心離開人世後沒人照顧「老小孩」，為自閉兒奮鬥一生的星星兒社會福利基金董事長林美淑在高雄大樹籌建自閉兒家園，希望孩子有生之年能被善待。

星星兒社會福利基金會與高醫合辦的關懷自閉症系列活動為期一個月，包括舉辦自閉兒聯合畫展、音樂會及研討會，邀各界認識、理解並接納自閉症患者。

自閉症是因腦傷造成幼童發展障礙，患者眼睛不看人、語言發展遲滯、行為重複刻板、表達困難，部分有情緒障礙，外人難以窺探內心世界，被暱稱為「星星兒」。教育部2020年統計，全台自閉症達1萬6千多人，30歲到44歲的患者與2008年相較，人數增加13倍。

育有自閉兒的林美淑，她兒子38年前即是現任高雄醫學大學校長鐘育志的患者，當時社會上對自閉症一無所悉，許多家長走得跌跌撞撞，辛酸滿腹，時任小兒科醫師的鐘育志也因此投入自閉症研究，希望助家長一臂之力，林美淑則一路為星兒們打拚到現在。

近年身體欠佳的她說，她兒子年近40歲，高雄市自閉症協進會理事長李秀仙的兒子也40歲，不少自閉兒天賦雖被開發，情緒一來仍會自傷或傷人，星星兒基金會由自閉症家長自主成立，大家相互扶持，但多數星星兒已邁入中年，父母也老邁，萬一提早「離開」，不敢想像孩子能怎麼辦。高醫副院長黃尚志提及親友中也育有自閉兒，一路走來的艱辛都看在眼裡，一時鼻酸落淚。

星星兒基金會目前在高雄大樹區興山里買了塊土地，準備斥資1億元興建安置自閉兒的家園，提供24小時照護，讓星兒們有尊嚴地安度餘生，目前基金會已著手勸募，只是距經費尚有一大段距離。