每54名兒童有1名自閉兒 高醫大校長鐘育志籲正視

國內最早投入自閉症研究的高雄醫學大學校長鐘育志說，38年前自閉症是罕病，發生率萬分之一以下，現在全球每54名兒童就有1名自閉兒，值得正視，呼籲家長應注意兒童健檢，「及早篩檢，自閉兒仍可獲得很好的發展」。

鐘育志表示，3、40年前大眾不了解什麼是自閉症，把很多自閉兒排除在外，以致發生率偏低，現在醫學發展到一定程度，讓許多自閉症黑數浮上檯面，目前每54名兒童中即有1人是自閉症。

鐘育志表示，自閉症一般發生在3歲以前，第一個表現特徵就是語言遲緩、人際溝通異常，但初期症狀輕微，所以大家不以為意。所幸這15年來，政府一直推動早期療育，發展落後的兒童經鑑別診斷，有機會及早治療。

鐘說，自閉症不是感染症，不會傳染，約5%來自遺傳，如能及早確診，盡早接受早期療育，即使有學習障礙、過動或其他的共併症，病情都能得以減緩。以現在的醫學發展，就算特殊基因引起的自閉症，也已可以治療，大家應正向看待。

不過這生命力與一般人無異的自閉兒，照顧上畢竟仍是一條漫長的路，鐘育志說，以前幼童是否罹患自閉症，要靠家長細心發現，現在只要定期做兒童健檢，即有機會及早篩檢出，全國有40家鑑定中心可提供協助。