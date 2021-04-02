暖心挺太魯閣號救災！花蓮「35家飯店」提供免費住宿
清明連假首日，台鐵太魯閣號發生重大意外，目前已造成超過50位民眾不幸罹難，現場救災畫面隨著新聞不斷傳出，更加令人感到不捨揪心，全國各界也紛紛開始啟動援助。對此，花蓮旅館公會也挺救災人員，一共有35家飯店提供救災人員及傷者家屬無償住宿。
業者指出，如需申請住宿的救難人員，可聯絡0963001718，由花蓮旅館公會李志政理事統一處理；新城在地請直接聯繫吳孟庭理事，電話為0933069602。
傷者家屬無償住宿清單：
1.翰品酒店花蓮 4/2-4/3 (每日8間 03-8235388)
救災人員無償住宿清單：
1. 煙波花蓮館4/2-7 (每日10間)
2. 力麗華美達4/3-4/7 (3間)
3. 麗翔 4/4開始每天5間
4.花蓮統茂4/2、4/3 (每天1間)
5 天璽商務飯店 4-7號(每天3間)
6.華瀚飯店 4-7號(每天3間)
7.東岸間4-7號 (每天5間）
8.澄品飯店4/2 一間、4/3兩間
9. 麗格飯店 (每日5間)
10. 麗軒飯店。(4/4起每日5間)
11,伊達斯4／2～4／3(每日2間)
12F HOTEL 站前館4/2-4/3(每日提供3間)
13.洄瀾客棧 （4/2起每日3間）
14水漣旅館 (每日5間)
15溫暖摩洛哥4/2一4/5(每日3間)
16 承億文旅花蓮山知道4/2-4/4（每日2間）
17.福隆大飯店4/4-4/5每天2間
18.百悅休閒飯店4/2-4/5每日3間
19 福品旅店 （4/4開始每天3間）
20.怡園渡假村4/2-4/5 每日5間
21.花東客棧4/2-4/5 每日3間
22.合歡飯店4/2-4/9 每日提供5間
23.非凡假期飯店 4/2-4/7每日提供2間
24.良友精緻飯店 4/4起每日5間
25.麗星大飯店 4/4-4/7每日提供5間
26.回然慢時旅居(4/4-4/7每日提供2間)
27.花蓮富野渡假酒店（4/4-4/7）每日提供5間
28. 花蓮馥麗生活旅店 4/5及4/7提供2間
29.洄瀾窩青年旅舍 4/3-4/5 每日三間
30.微停宿旅 4/5 - 4/9 提供每日5間
31.童話汽車旅館4/4～4/15日每日提供5間
32.阿思瑪麗景大飯店 4/2-4/6每日提供3間雙人房
33.星空海藍飯店4/4–4/6每日提供3間
34.鮪魚家族飯店-花蓮館4/2-4/4每日提供6間
（統計截至4/2 16:00）
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