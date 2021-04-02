暖心挺太魯閣號救災！花蓮「35家飯店」提供免費住宿

清明連假首日，台鐵太魯閣號發生重大意外，目前已造成超過50位民眾不幸罹難，現場救災畫面隨著新聞不斷傳出，更加令人感到不捨揪心，全國各界也紛紛開始啟動援助。對此，花蓮旅館公會也挺救災人員，一共有35家飯店提供救災人員及傷者家屬無償住宿。

業者指出，如需申請住宿的救難人員，可聯絡0963001718，由花蓮旅館公會李志政理事統一處理；新城在地請直接聯繫吳孟庭理事，電話為0933069602。

傷者家屬無償住宿清單：

1.翰品酒店花蓮 4/2-4/3 (每日8間 03-8235388)

救災人員無償住宿清單：

1. 煙波花蓮館4/2-7 (每日10間)

2. 力麗華美達4/3-4/7 (3間)

3. 麗翔 4/4開始每天5間

4.花蓮統茂4/2、4/3 (每天1間)

5 天璽商務飯店 4-7號(每天3間)

6.華瀚飯店 4-7號(每天3間)

7.東岸間4-7號 (每天5間）

8.澄品飯店4/2 一間、4/3兩間

9. 麗格飯店 (每日5間)

10. 麗軒飯店。(4/4起每日5間)

11,伊達斯4／2～4／3(每日2間)

12F HOTEL 站前館4/2-4/3(每日提供3間)

13.洄瀾客棧 （4/2起每日3間）

14水漣旅館 (每日5間)

15溫暖摩洛哥4/2一4/5(每日3間)

16 承億文旅花蓮山知道4/2-4/4（每日2間）

17.福隆大飯店4/4-4/5每天2間

18.百悅休閒飯店4/2-4/5每日3間

19 福品旅店 （4/4開始每天3間）

20.怡園渡假村4/2-4/5 每日5間

21.花東客棧4/2-4/5 每日3間

22.合歡飯店4/2-4/9 每日提供5間

23.非凡假期飯店 4/2-4/7每日提供2間

24.良友精緻飯店 4/4起每日5間

25.麗星大飯店 4/4-4/7每日提供5間

26.回然慢時旅居(4/4-4/7每日提供2間)

27.花蓮富野渡假酒店（4/4-4/7）每日提供5間

28. 花蓮馥麗生活旅店 4/5及4/7提供2間

29.洄瀾窩青年旅舍 4/3-4/5 每日三間

30.微停宿旅 4/5 - 4/9 提供每日5間

31.童話汽車旅館4/4～4/15日每日提供5間

32.阿思瑪麗景大飯店 4/2-4/6每日提供3間雙人房

33.星空海藍飯店4/4–4/6每日提供3間

34.鮪魚家族飯店-花蓮館4/2-4/4每日提供6間

（統計截至4/2 16:00）