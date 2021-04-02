影／找回墾丁春吶的感動 「台灣祭」嗨翻上萬樂迷

曾掀起流行音樂浪潮的墾丁春天音樂季，前年剩一場苦撐後去年熄燈；屏東縣政府不讓歷史悠久且帶動音樂經濟商機的活動消失，以「台灣祭」獨立音樂品牌在墾丁呈現，昨晚起連續3天邀近百組原創音樂人與樂團在墾丁大灣4個舞台，從下午接力開唱直到晚上，氣氛愈晚愈嗨，讓音樂人和樂迷重拾感動； 縣府根據中華電信數據估算今天現場有3萬人次。

屏東縣政府今年在大灣遊憩區草地舉辦免收費的「台灣祭」音樂會，找回獨立樂團開唱，規畫南方舞台、大唱舞台、春漾舞台及日暮台4個舞台，各舞台演出樂團屬性不同，有搖滾風、電音風、文青創作風及嘻哈搖滾風等，入夜後少了白天的豔陽，加上繽紛的舞台投射燈光效果，氣氛愈晚愈嗨。

縣府今年與台中舉辦「山海屯音樂節」的團隊合作，為墾丁打造新的獨立音樂品牌「台灣祭」，邀請包括董事長、玖壹壹、Matzka、怕胖團、八十八顆芭樂籽、男子漢樂團、台客電力公司等樂團和音樂人，在4個大小舞台輪流開唱，各舞台各擁樂迷。