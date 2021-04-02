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高雄開放用水大戶鑿設抗旱水井 水利局簡化申請程序

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
水情吃緊，高雄市簡化用水大戶鑿設抗旱水井申請手續。圖／高雄市水利局提供
水情吃緊，高雄市簡化用水大戶鑿設抗旱水井申請手續。圖／高雄市水利局提供

中央氣象局預報未來一季降雨偏少機率高，高雄地區的水情進入橙燈，許多用水大戶擬鑿設抗旱水井，高雄市長陳其邁指示水利局簡化抗旱井申請程序。水利局今天宣布，工業戶或用水大戶要鑿設抗旱井，可先提出申請書及事業登記證明文件，即先行鑿井引水，後續再補正相關文件及程序。

水利局表示，市長陳其邁的指示，基於抗旱需要，避免旱災對公共利益及經濟造成重大影響，開放工業戶或用水大戶鑿設抗旱水井，但在地下水管制區所鑿設水井，應在抗旱結束後停止使用，暫封閉水井。

水利局表示， 相關鑿井申請程序也簡化，只要先提出申請書及事業登記證明文件，即可先行鑿井引水，後續再補正相關文件及程序，並注意鑿井工程須請合法鑿井業者協助辦理，如果是以「非自有」土地申請，要另檢附土地同意使用證明文件。

雖然鑿設抗旱井程序簡化，水利局仍呼籲用水戶節約用水。

抗旱 陳其邁

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