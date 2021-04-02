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蒜農收成8千斤遭盤商棄單 暖心里長伸援手網友訂購相挺

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉陳姓農民辛苦收成8千斤蒜頭，接獲某盤商訂單，費時半月曬蒜頭，開心準備出貨，豈料，遭盤商棄單。圖／楊石旭提供
嘉義縣義竹鄉陳姓農民辛苦收成8千斤蒜頭，接獲某盤商訂單，費時半月曬蒜頭，開心準備出貨，豈料，遭盤商棄單。圖／楊石旭提供

去年本土蒜價一度飆漲破每台斤300元，雲嘉兩縣農民紛紛栽種，目前值蒜頭採收期，嘉義縣義竹鄉陳姓農民辛苦收成8千斤，接獲某盤商訂單，費時半月曬蒜頭，開心準備出貨，豈料，遭盤商棄單，陳姓農民欲哭無淚，陳姓農民女兒向擅長網路行銷朴子市文化里長楊石旭求助，獲大批愛心網友熱情訂購。

楊石旭說，義竹鄉陳姓農民女兒，因家裡最近收成的8千台斤蒜頭，遭盤商棄單，其中5千台斤已有好心人收購，另有3千台斤因找不到銷售出口，向他求助，他得知陳姓農婦每天焦急，睡不著覺、食不知味，決定幫他們促銷，希望幫這戶農家解燃眉之急。

楊石旭請網友伸援手，在臉書社群「幸福朴子人」貼文，請大家協助陳家度過難關，這批「和美」品種蒜頭，已完成曝曬，每台斤60元，每包5台斤售價300元，明天下午2點蒜頭會運到他的里長服務處交貨，至今接獲逾百名網友訂單，3千斤所剩無幾了。

縣府農業處說，在台灣常見蒜頭有兩種品種，嘉縣及彰化台南市，大多是和美種，雲林縣以大片黑品種最普遍，也是全台最主要的產區，由於去年蒜價飆漲，農民紛紛搶種，蒜頭敏感性農產，價格波動大，容易被盤商、貿易商操控，風險高。

嘉義縣蒜農遭盤商棄單，隔壁全台產量最大宗的雲林，進入蒜頭採收期，卻被宵小盯上，警方祭出護蒜專案查緝盜採，現已查獲3件、共4名嫌犯偷蒜，查扣280斤蒜頭。

嘉義縣義竹鄉陳姓農民辛苦收成8千斤蒜頭，接獲某盤商訂單，費時半月曬蒜頭，開心準備出貨，豈料，遭盤商棄單。圖／楊石旭提供
嘉義縣義竹鄉陳姓農民辛苦收成8千斤蒜頭，接獲某盤商訂單，費時半月曬蒜頭，開心準備出貨，豈料，遭盤商棄單。圖／楊石旭提供

農民 嘉義

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