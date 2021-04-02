揮別小朋友蛀牙夢靨 醫師籲掌握「二要二不」原則

「齲齒」也就是常說的「蛀牙」，是學童常見的牙齒問題。台中慈濟醫院兒童牙科醫師莊孟勳提醒，蛀牙不單純只是牙齒疼問題，更會影響到孩子的咀嚼、發音，甚至恆齒的發育，建議家長掌握「二要二不」原則，包括勤刷牙、定期接受口腔檢查、少吃甜食及家長不要以口餵食小孩。

「兒童節不要再送零食給小孩了！」台中慈濟醫院兒童牙科醫師莊孟勳強烈呼籲，並根據國民健康署統計指出，2014年學生齲齒盛行率是65.58％，積極施行「校園口腔計畫」推廣潔牙、塗氟、漱口水使用的觀念，2019年學生齲齒盛行率已經下降到54.85％。

莊孟勳發現許多家長或老師為了安撫孩子，往往會用餅乾糖果作為獎勵。其實糖類食物不僅會增加身體負擔，更是造成兒童蛀牙的主要原因之一。他說，糖是牙齒細菌的養分來源，當細菌吸收糖類養分後，便會開始產生酸性物質，進而會腐蝕牙齒的琺瑯質，導致蛀牙，建議每次進食後都記得要刷牙，才能避免口腔細菌滋生。

除了勤刷牙減少牙齒的細菌，莊孟勳表示，「牙齒塗氟也是口腔健康的關鍵方法」，「塗氟」的用意是利用氟離子特性，讓孩童牙齒鈣化更完整，同時降低牙齒上的細菌活性，達到預防蛀牙效果。

莊孟勳建議，「塗氟頻率一般約6個月塗一次即可，但對於高蛀牙率的孩童，就得增加塗氟頻次。」約14歲後待乳牙全部都換成恆齒後，再依牙齒健康狀況，根據醫師建議塗氟保養牙齒。