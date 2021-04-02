老大多重障礙、老二車禍癱瘓 她沒低頭幫助更多孩子

「以前我認真學幼教，買了很多好書，常想著未來，要如何教育自己的孩子…」高雄市南安國小教務主任莊錦英大學讀幼教系，並以全系第一名成績畢業，如願成為幼教老師，也如願有了自己的家，但老天卻開了大玩笑，她的老大先天中度智能障礙及視覺障礙，老二因車禍全身癱瘓至今，但莊錦英沒向命運低頭，她以愛為雙眼，將校園當作家的延伸，看見孩子的亮點，點燃孩子學習熱忱，創造無限可能。

喜歡孩子、喜歡教孩子、喜歡教孩子所獲得的成就感，莊錦英因此決定成為老師。幼師專畢業後考取市北師幼教系，並以全系第一名成績畢業，但過去的種種努力，編織成一條殘忍的繩索，將莊錦英的生命抽打得遍體鱗傷，她的孩子老大先天中度智能障礙及視覺障礙，老二因車禍全身癱瘓，至今長達19年。

「連為孩子買輔具，也買到不適合的，讓孩子受苦不少。」莊錦英曾自恨身為母親，卻無力幫助孩子，挫折、失落、埋怨，她只能求助醫療，但為母則強，莊錦英開始進修特殊教育，並特別專注學習視障類，受訓完畢後，借調至特殊教育資源中心擔任主任，她因而結識許多治療師、特教老師，在他們的幫助下，她看見孩子有了明顯改變，也看到了希望。

莊錦英進入南安國小擔任輔導主任後，她致力推動輔導與特教業務，學區內新移民、低收入戶、單親、隔代教養等弱勢家庭的比例高達40%以上，有家庭困乏到連室內電話都沒有，因此莊錦英對於校內弱勢學童特別關懷，時常到外配子女家中進行訪問，看看缺乏什麼，有什麼可以幫忙，更四處奔走籌募各方資源，為孩子爭取更多學習展能機會。

5年前，已故校長顏嘉億相信莊錦英的生命經歷及人格特質可以幫助到更多孩子，特別在病榻前將其所深愛的學校託付，莊錦英臨危受命，一肩扛下代理校長之責，直至新任校長李安世到任。「視生如親、關懷弱勢，是顏校長留給我們的生命典範。」這份典範，一路照亮著莊錦英的從師之路。

「我是辛苦又幸運的人。」莊錦英現在選擇進入樹德科技大學攻讀人類性學研究所，將許多老師不敢談、不會談，談起來心虛又心慌的性學知識，透過活潑自然的方式，幫助孩子學習如何保護自己，如何面對試探誘惑，「我的課，孩子們都很愛聽呢！」

莊錦英在擔任學物主任期間，負責校園防災教育任務，但她不將這份工作視為例行公事，而意識到防災教育與特殊教育一樣，也是一種生命教育，因此更加於校內外、特殊教育學校積極推動，不但擔任高雄市教育局防災教育輔導團委員，南安國小也在她努力下，獲得了教育部防災校園績優學校的肯定。