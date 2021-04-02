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4月2日社工日 社工曝心聲：從服務中看盡人生百態

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
創世桃園院社工張怡婷在社工身障領域已有9年經驗。圖／創世基金會桃園院提供
創世桃園院社工張怡婷在社工身障領域已有9年經驗。圖／創世基金會桃園院提供

每年4月2日為社工日，創世基金會桃園院指出，社工日的由來是因為1997年4月2日社工師法通過，因而制定出此紀念日，肯定社工對社會的奉獻。有社工分享過去的服務個案，她直呼，「從服務過程中看盡人生百態」。

創世基金會目前在全台有17所安養院、3個分會，安養近800位植物人，免費到2千多個植物人家庭服務，全台共有32位專職社工員，協助個案獲得妥善的照護品質、家庭獲得足夠資源，生活回歸正軌。

創世桃園院社工張怡婷在社工身障領域已有9年經驗，她說，發現有許多植物人家庭選擇在家自行照顧，往往一顧就10多年，但照顧者常忽略自己的身心狀況，舉例來說，有位到宅個案，生活起居都仰賴雙親照顧，但爸爸是視障者、媽媽罹患胃癌，一家病殘窮，處境艱難，讓人看了相當不捨。

張怡婷趕緊連結資源，轉介電動床、協助申請社會福利補助、定期提供到宅服務，讓個案照護品質改善，家庭經濟壓力緩解，她說，從服務過程中看盡人生百態，讓她更體悟到社工的角色是如此重要，要去陪伴有需要的人。

創世桃園院表示，創世基金會從事植物人服務邁入35年，照護是一條長遠而艱辛的路，除了熱忱、同理心外，更需運用專業知識與技巧，拉弱勢一把、為弱勢發聲，把弱勢的需求當成責任。

創世桃園院社工張怡婷在社工身障領域已有9年經驗。圖／創世基金會桃園院提供
創世桃園院社工張怡婷在社工身障領域已有9年經驗。圖／創世基金會桃園院提供

社工 植物人 安養院

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