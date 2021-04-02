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清明連假天氣穩定 周六深夜起低溫驟降

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導

今天是清明連假首日，天氣風險公司表示，各地天氣穩定僅花東有短暫雨，要注意的是，周六深夜至周日凌晨，東北風增強，東北角有機會出現局部短暫雨，北部、東北部氣溫也會明顯轉涼，低溫約17至18度，要留意溫度變化。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，受到偏南風影響，台灣各地天氣持續較為穩定，多數地區降雨機會不高，夜晚到清晨西半部與外島持續有霧，可能會影響行車安全與航班運行，南來北往或前往外島要留意自身安全及航班變化。

廖于霆表示，今日陽光比較會露臉的地方主要還是中南部為主，北部與東半部雲量稍多，花蓮台東偶有零星短暫陣雨，南部山區午後短暫雨。各地高溫方面，中北部約29至31度，南部約30至34度，東部29至30度，感受有點熱。

低溫方面，北部、東北部夜間低溫21至22度，日夜溫差比較大，中南部低溫23至26度，感受舒適，東南部低溫23至24度，有一點點涼。

廖于霆表示，明日天氣跟今天類似，仍然是北部、東北部雲量多，中南部天氣晴，花東零星短暫雨的天氣型態，大家可以好好把握安排行程。

周六深夜起，北部、東半部要留意天氣轉變。廖于霆表示，周六深夜到周日凌晨，東北風增強，北部、東半部雲量增多，有機會出現局部短暫陣雨，這波鋒面水氣不多，降雨量少，只有迎風面東北角較顯著，新竹以南地區天氣仍維持穩定。

廖于霆表示，周日起北部、東北部氣溫將明顯轉涼，高溫驟降6至7度，剩下23至24度，中部高溫28至30度，南部高溫29至32度，東部26至29度。夜晚低溫方面，北部、東北部只剩下17至18度，大家要留意這波的溫度變化，適時添加衣物，以免感冒著涼。

至於水情方面，廖于霆說，目前暫時看不出明顯改善跡象，周日東北風增強帶來的水氣影響有限，北部、東北部會降雨但不多，中南部不受影響，降雨機率仍低，所以還是要持續節約用水。空氣品質方面，全台各地大多可以維持在普通等級，在外活動不用擔心。

低溫 高溫

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