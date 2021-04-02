被媽媽遺忘的孩子…醫揭「阿圓的故事」惹哭眾人：看完心酸酸

迎接寶寶出生、看見一個新生命的展開，總是讓人充滿希望，不過有些孩子打從出生，走的路就比別人辛苦一些。兒科醫師王韋力近日就分享，自己曾遇過一位「被遺忘的孩子」，鼻酸的故事讓許多網友心疼不已。

王韋力在臉書發文分享「阿圓的故事」，他指出，過去有一名急產產婦，因未做產檢而無法確定嬰兒狀況，婦產科緊急請他來協助，避免孩子出生後就有危險。好在孩子很爭氣，出生後相當健康，王韋力回想，當時他抱著孩子給媽媽看，那是媽媽和阿圓第一次相見，然而，也是他最後一次見到阿圓的母親。

王韋力表示，「阿圓」這個名字起因於孩子很會吃，長的又胖又圓，所以嬰兒室裡的護理師們都這樣叫他；剛出生的阿圓很會哭，但媽媽因為身體不適，都沒有來看過孩子，不過很多母親都有類似狀況，一開始大家也不覺得有何特別。

幾天後，阿圓的媽媽先出院了，並口頭交代會在滿月時接走孩子。王韋力說，一開始阿圓和其他嬰兒並無不同，但隨著慢慢長大，阿圓似乎開始了解些什麼，每每到會客時間或身邊有人時，他總是哭得特別用力，但等到再長大一些，阿圓反而成為特別乖的寶寶，王韋力嘆道，有時望著阿圓，都覺得他似乎在說「會不會是我太愛哭，媽媽才不來陪我？」

王韋力嘆道，阿圓滿月的那天，媽媽還是沒有出現，那天嬰兒室的阿姨們都很難過，反倒是阿圓看起來沒有悲傷；而接下來的日子裡，阿圓一天比一天長大，阿姨們幫他從嬰兒床換到小床，有的人捐出家裡的尿布和衣服，有人幫忙找奶粉，王韋力強調「雖然跟別人不太一樣，但是阿圓得到的愛沒有比較少」。

最後，阿圓在社會局的幫忙下，阿圓終於要回家了，只是和原來的家不太一樣，不過，這樣也許反而是更好的結局，王韋力也說，其實每年都會有幾個像阿圓一樣的孩子，在社會局的安排下「阿圓們」大多過得不錯，但仍希望社會與政府能更重視這些被遺忘的孩子們。

文章一出，許多網友都紛紛直呼「怎會有人忍心」、「讓媽媽們都哭了」、「怎麼捨得自己的心頭肉」、「心裡酸酸的」、「阿圓在另一個新家一定會幸福的」、「光看文字我的淚就流下來了」等，感到相當感慨。