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影／新竹市古蹟環景光雕秀今晚登場 籲民眾配合交管

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
竹市推出的古蹟群環景光雕秀，以新竹州廳（新竹市政府）、警察局、消防局、林務局為主體，結合科技藝術光雕投影，讓民眾可享受360度的視覺饗宴。記者張裕珍／攝影
竹市推出的古蹟群環景光雕秀，以新竹州廳（新竹市政府）、警察局、消防局、林務局為主體，結合科技藝術光雕投影，讓民眾可享受360度的視覺饗宴。記者張裕珍／攝影

4天兒童節連假登場，新竹市兒童藝術節也在今天起一連4天開跑，除了左岸有「風的運動場」遊具、活動外，晚上在新竹市政府周邊還有「魔燈大州廳」光雕秀，在古蹟群設置聲光效果十足的光雕展演，歡迎民眾到場欣賞，並注意周邊交通管制措施。

竹市推出的古蹟群環景光雕秀，以新竹州廳（新竹市政府）、警察局、消防局、林務局為主體，結合科技藝術光雕投影，讓民眾可享受360度的視覺饗宴，也能體驗傳統與創新融合的震撼。

新竹市文化局指出，「魔燈大州廳」光雕秀由多次拿下國際大獎、曾在雪梨歌劇院投射光雕的「混合編碼」打造，象徵米粉、貢丸的主角「米米、丸丸」，將隨劇情在警察局、消防博物館、林務局等建築之間跳躍，每座古蹟建物還有專屬的隱藏版光雕場景，等待民眾現場尋寶。

魔燈大州廳光雕展演將於今天（2日）起到5日的每晚6點30分至9點30分在新竹州廳（新竹市政府）等4座建物演出，每場4分鐘，每半小時1場光雕秀，最後1天至晚上9點閉幕，期間還搭配街頭藝人穿插演出，絕無冷場。

市府昨晚在市府前方進行試演，已經吸引不少民眾一睹為快，紛紛拿起手機、相機紀錄，無論是州廳建築，還是警察局、林務局與消防局隨著音樂劇情變化，都有不同繽紛的光影演出，警察局建築投影的光雕還有特製波麗士大人的人物入境，令人玩味。

市府指出，4天連假期間市府前方路口將於傍晚5點起交管，請民眾注意通行，另防疫不鬆懈，提醒民眾觀賞光雕活動，在入場皆有進行體溫管控，請民眾依循工作人員指引，自主戴上口罩由指定入口進入，配合實聯制、量測體溫、噴酒精消毒。

新竹市政府也推薦連假期間來到新竹市好吃又好玩，白天到風的運動場玩樂，下午轉往州廳參加樂高展，4點之後再到新竹味市集填飽肚子，晚上6點左右就可以往州廳前廣場移動，找一個觀賞360度環景的好位置，留下美好兒童節連假回憶。

竹市推出的古蹟群環景光雕秀，以新竹州廳（新竹市政府）、警察局、消防局、林務局為主體，結合科技藝術光雕投影，讓民眾可享受360度的視覺饗宴。記者張裕珍／攝影
竹市推出的古蹟群環景光雕秀，以新竹州廳（新竹市政府）、警察局、消防局、林務局為主體，結合科技藝術光雕投影，讓民眾可享受360度的視覺饗宴。記者張裕珍／攝影
竹市推出的古蹟群環景光雕秀，以新竹州廳（新竹市政府）、警察局、消防局、林務局為主體，結合科技藝術光雕投影，讓民眾可享受360度的視覺饗宴。記者張裕珍／攝影
竹市推出的古蹟群環景光雕秀，以新竹州廳（新竹市政府）、警察局、消防局、林務局為主體，結合科技藝術光雕投影，讓民眾可享受360度的視覺饗宴。記者張裕珍／攝影
竹市推出的古蹟群環景光雕秀，以新竹州廳（新竹市政府）、警察局、消防局、林務局為主體，結合科技藝術光雕投影，讓民眾可享受360度的視覺饗宴。記者張裕珍／攝影
竹市推出的古蹟群環景光雕秀，以新竹州廳（新竹市政府）、警察局、消防局、林務局為主體，結合科技藝術光雕投影，讓民眾可享受360度的視覺饗宴。記者張裕珍／攝影
竹市推出的古蹟群環景光雕秀，以新竹州廳（新竹市政府）、警察局、消防局、林務局為主體，結合科技藝術光雕投影，讓民眾可享受360度的視覺饗宴。記者張裕珍／攝影
竹市推出的古蹟群環景光雕秀，以新竹州廳（新竹市政府）、警察局、消防局、林務局為主體，結合科技藝術光雕投影，讓民眾可享受360度的視覺饗宴。記者張裕珍／攝影

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