清明連假天氣看這！ 吳德榮：下周四結構較強鋒面南下

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖、基隆北海岸及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門、馬祖及新竹已出現能見度不足200公尺的現象，霧中行車請開近光燈或霧燈，交通往返亦多注意相關資訊。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨4時台灣上空雲層稀疏，台灣海峽、北部海面及新竹附近有低雲或平流霧。

他說，平流霧形成的主因是大陸沿岸的海溫較低，偏南暖濕氣流流經其上，水氣逐漸凝結而成；常影響金、馬，西半部亦偶受影響。

今、明兩天受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後偶有零星飄雨的機率，東部山區的機率又稍高些；西半部及外島易有霧、空品常不佳，應注意即時相關訊息。

白天暖熱如夏，各地區高溫皆可升至在31度以上，中南部局部地區更高達35、36度，早晚稍涼。今天北部20至31度，中部20至35度，南部20至36度，東部18至34度。

他說，周日上午起微弱鋒面掠過，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨；北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼微冷；其他地區氣溫微降、影響較小。

下周一北台灣天氣好轉、中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北舒適、南微熱，早晚偏涼微冷。

下周二、周三各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後及東半部偶有零星降雨的機率；氣溫回升，白天北舒適、南微熱、早晚涼。

他說，下周四另一波結構較強的鋒面南下，北部、東半部及中南部山區將先後轉為有局部陣雨的天氣；氣溫下降、北台轉涼。目前模式模擬的雨量，有一些、但不多，是否會對桃竹苗的缺水提供些微幫助？需繼續觀察。