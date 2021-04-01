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嘉義天后宮掛「商羊」神鳥祈雨 花婆腳隨玉三媽行腳

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠、天后宮董事長王文良等人，今晚參加「行百里心香路」徒步進香啟駕大典。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、天后宮董事長王文良等人，今晚參加「行百里心香路」徒步進香啟駕大典。記者卜敏正／攝影

嘉義天后宮為祈求新冠肺炎消弭、天降甘霖紓解旱象，日前請師傅製作「商羊」神鳥祈雨，今晚舉辦「行百里心香路」徒步進香，鑾駕晚間8時啟程回台南大內三崁天后宮，預計4日下午返抵嘉義市；嘉義市長黃敏惠、天后宮董事長王文良等人，今晚參加啟駕大典，典禮後數百名花婆腳隨玉三媽4天3夜行腳。

王文良表示，天后宮玉三媽渡海來台，落居台南大內三崁，玉三媽自謙「花婆（乞食婆）」在嘉南地區偏鄉有許多虔誠信眾，為感念玉三媽，信眾在嘉義市興建天后宮供奉至今逾半世紀。

他說，天后宮遶境已邁入第9年，數百名「花婆腳」隨同玉三媽，以徒步行腳晝夜不停歇的方式，用堅定信仰，4天3夜走140餘公里，全程過境約60座宮廟，祈求新冠肺炎疫情早日消弭，風調雨順。廟方為祈求天降甘霖，日前還請師傅用柳枝製作「商羊」神鳥，懸吊廟前，祈求天降甘霖，解除台灣旱象。

黃敏惠表示，感謝慈悲的玉三媽保佑嘉義市、保佑台灣平安，今年再次帶領花婆腳們，用最簡單質樸但虔心誠敬的行腳、祈福。我們誠摯地希望疫情完全消弭，並祈求嚴峻旱象能夠早日紓解。

麥寮拱範宮主委張克中、嘉義市議員陳家平、議員蔡文旭、孫貫志等人晚間也參加敬香祈福儀式，陳家平並與數百名「花婆腳」同行走至林森西路。

嘉義市長黃敏惠、天后宮董事長王文良等人，今晚參加「行百里心香路」徒步進香啟駕大典，祈求新冠肺炎消弭、天降甘霖紓解旱象。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、天后宮董事長王文良等人，今晚參加「行百里心香路」徒步進香啟駕大典，祈求新冠肺炎消弭、天降甘霖紓解旱象。記者卜敏正／攝影
陳家平說明，廟方這次懸吊「商羊」，是中國神話記載神鳥，相傳飛舞時會下大雨，下雨前會用一隻腳跳舞，他也期許商羊為台灣降雨解旱。記者卜敏正／攝影
陳家平說明，廟方這次懸吊「商羊」，是中國神話記載神鳥，相傳飛舞時會下大雨，下雨前會用一隻腳跳舞，他也期許商羊為台灣降雨解旱。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、天后宮董事長王文良等人，今晚參加「行百里心香路」徒步進香啟駕大典，祈求新冠肺炎消弭、天降甘霖紓解旱象。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、天后宮董事長王文良等人，今晚參加「行百里心香路」徒步進香啟駕大典，祈求新冠肺炎消弭、天降甘霖紓解旱象。記者卜敏正／攝影
「商羊」是中國神話記載神鳥，相傳飛舞時會下大雨，下雨前會用一隻腳跳舞。記者卜敏正／攝影
「商羊」是中國神話記載神鳥，相傳飛舞時會下大雨，下雨前會用一隻腳跳舞。記者卜敏正／攝影

嘉義 天后宮 新冠肺炎

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