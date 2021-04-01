智慧醫療升級 台中榮總遠距照顧榮家住民與腦中風患者

住在彰化榮家的林伯伯（化名）最近才從台中榮總出院回榮家，到了回診時間，從彰化榮家到台中榮總需約一小時車程。最近台中榮總因應退輔會「金字塔計畫」，推動遠距醫療，可為出院返回榮家的住民進行複診與追蹤，林伯伯直接在榮家與台中榮總家醫團隊連線，讓林伯伯免除往返大醫院的舟車勞頓。

除了提供榮家出院複診服務，台中榮民總醫院埔里分院急診室，若接到腦中風患者需進行急性處置時，也可以啟動與台中榮總急性腦中風醫護團隊的聯繫，由台中榮總腦神經專科醫師透過視訊醫療推車、AR智慧眼鏡與遠程協作平台，利用5G網路，遠端接收現場病人影音狀況及數據，提供緊急處置建議，爭取時間。

台中榮總積極發展智慧醫療、人工智慧、遠距醫療協作、虛擬實境教學等先進技術，台中榮總院長陳適安上任後，成立智慧醫療委員會，由重症醫學部主任吳杰亮擔任執行長，進行跨單位整合。透過中華電信支持，兩周內完成台中榮總、埔里分院和彰化榮家多點的5G布建，結合AIoT智慧物聯網AR眼鏡，落實遠距醫療諮詢。

陳適安表示，希望透過資訊科技，克服時空障礙，擴大與榮家連結，建構中區醫療體系的遠距照護網絡，進而造福榮民和中部民眾。榮家住院複診追蹤由台中榮總家醫部主任許碧珊帶領團隊。彰化榮家主任史浩誠主任指出，從彰化榮家前往台中榮總需約一小時車程，利用這套系統能減輕榮家住民的舟車勞頓。

台中榮民總醫院埔里分院院長徐尉慈、副院長蔡哲宏指出，偏鄉地區醫療資源相對匱乏的，透過遠距會診模式，藉由台中榮總神經內科專科醫師大力協助，讓急性腦中風患者的治療更臻完善，對於埔里地區的民眾，埔里分院醫師可提供在地化的即時醫療服務，藉由遠距專科會診協作，提供腦中風病人醫學中心等級無時差緊急醫療照護。