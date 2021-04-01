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台南「春遊古蹟」金城射柳 策馬賞夕陽

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市文化局在兒童清明連假，舉辦春遊古蹟活動，億載金城有射箭體驗活動。圖／南市文化局提供
台南市文化局在兒童清明連假，舉辦春遊古蹟活動，億載金城有射箭體驗活動。圖／南市文化局提供

兒童清明節4天連假，台南市5大古蹟景點規畫了豐富多樣的活動，有「古蹟一日大使」超人氣玩偶奶油獅、市立馬場馬術推廣親善見面會、「春天乘著馬車來」九重葛花卉藝術裝置、「金城射柳」免費射箭及漢服體驗、「我愛古蹟-親子共畫」、「當樹：何景窗書法藝術展」，歡迎家長與小朋友大手牽小手，來趟悠閒的古蹟文化之旅。

文化局長葉澤山表示，4月2至5日連假，文化局規畫在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661台灣船園區舉辦「春遊古蹟－兒童節連假系列活動」，將帶給遊客歡樂又難忘的春假。

古蹟區兒童節系列活動包括：4月3、4日超人氣玩偶「奶油獅」將擔任古蹟一日大使，在5大古蹟景點與民眾見面互動玩遊戲。3日另舉辦有「春遊古蹟-我愛古蹟親子共畫」活動；4日兒童節當天，文化局與市立馬場合作推廣馬術運動，安排專業騎師帶著大馬及小馬現身古蹟，跟遊客們近距離接觸，還可以拍照合影作紀念。當天現場還將贈送購票遊客「兒童文具組」及古蹟明信片。

另自即日起，「1661台灣船園區」舉辦有「春天乘著馬車來」九重葛花卉藝術裝置展示，讓遊客迎海風、賞夕陽。4月2日到5日在億載金城有「金城射柳免費射箭及漢服體驗活動」，由專業教練帶民眾學射箭，千萬別錯過！

文青朋友則必訪安平樹屋朱玖瑩故居，《當樹：何景窗書法藝術展》將由書法詩人何景窗帶來獨特的當代書法藝術體驗。詳情可至文化局網站https://culture.tainan.gov.tw/home或「藝遊臺南」臉書粉絲專頁查詢。

台南市文化局在兒童清明連假，舉辦春遊古蹟活動，億載金城有射箭體驗活動。圖／南市文化局提供
台南市文化局在兒童清明連假，舉辦春遊古蹟活動，億載金城有射箭體驗活動。圖／南市文化局提供
台南市文化局在兒童清明連假，舉辦春遊古蹟活動，乘馬車看夕陽是一大享受。圖／南市文化局提供
台南市文化局在兒童清明連假，舉辦春遊古蹟活動，乘馬車看夕陽是一大享受。圖／南市文化局提供
台南市文化局在兒童清明連假，舉辦春遊古蹟活動，可騎馬遊古蹟。圖／南市文化局提供
台南市文化局在兒童清明連假，舉辦春遊古蹟活動，可騎馬遊古蹟。圖／南市文化局提供

古蹟 文化局 連假

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