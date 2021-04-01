台南「春遊古蹟」金城射柳 策馬賞夕陽

兒童清明節4天連假，台南市5大古蹟景點規畫了豐富多樣的活動，有「古蹟一日大使」超人氣玩偶奶油獅、市立馬場馬術推廣親善見面會、「春天乘著馬車來」九重葛花卉藝術裝置、「金城射柳」免費射箭及漢服體驗、「我愛古蹟-親子共畫」、「當樹：何景窗書法藝術展」，歡迎家長與小朋友大手牽小手，來趟悠閒的古蹟文化之旅。

文化局長葉澤山表示，4月2至5日連假，文化局規畫在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661台灣船園區舉辦「春遊古蹟－兒童節連假系列活動」，將帶給遊客歡樂又難忘的春假。

古蹟區兒童節系列活動包括：4月3、4日超人氣玩偶「奶油獅」將擔任古蹟一日大使，在5大古蹟景點與民眾見面互動玩遊戲。3日另舉辦有「春遊古蹟-我愛古蹟親子共畫」活動；4日兒童節當天，文化局與市立馬場合作推廣馬術運動，安排專業騎師帶著大馬及小馬現身古蹟，跟遊客們近距離接觸，還可以拍照合影作紀念。當天現場還將贈送購票遊客「兒童文具組」及古蹟明信片。

另自即日起，「1661台灣船園區」舉辦有「春天乘著馬車來」九重葛花卉藝術裝置展示，讓遊客迎海風、賞夕陽。4月2日到5日在億載金城有「金城射柳免費射箭及漢服體驗活動」，由專業教練帶民眾學射箭，千萬別錯過！