桃園螢火蟲生態不受枯水影響 白石山4月中以後量增

桃園螢火蟲生態最豐富的地點，在北橫過慈湖出百吉隧道旁邊的白石山步道，並不是在石門水庫旁邊，因此不會受枯水期的影響，雖然要到4月中以後數量才多，不過兒童、清明連假還是可以看到零星螢火蟲。

退休教師張玉玲長期觀察螢火蟲生態，她表示北橫前一陣子這有下雨山區還算潮濕，不至於有螢火蟲幼蟲數量受枯水期土壤乾硬影響的問題。預估到了4月24、25日的時候，5月上旬前螢火蟲的數量最多，也是觀賞螢火蟲最好的時間，但是希望大家千萬不要帶捕蟲網，否則真的會影響生態。

張玉玲說，螢火蟲大多是夜行性的，全世界的螢火蟲有2000多種，台灣有40多種，幼蟲有水生、陸生，成蟲最重要的事就是完成交、配卵，到了隔年4月卵會變成再繁衍生生不息。百吉隧道附近的螢火蟲屬於黑翅螢，體長7至10公釐，雄蟲腹部二條發光帶，雌蟲只有一條，通常雌蟲在草叢低處閃，雄蟲會到處飛找雌蟲。