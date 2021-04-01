快訊

台帛旅遊泡泡次發團銷售慘5家旅行社關團 華航：研商調整票價

統一超商好鄰居文教基金會舉辦永續X閱讀好鄰居同樂會

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
統一超商好鄰居文教基金會全新開發3大好鄰居永續教材，帶領親子從玩樂中學習環保知識、養成日常回收習慣。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會全新開發3大好鄰居永續教材，帶領親子從玩樂中學習環保知識、養成日常回收習慣。圖／統一超商提供

迎接4月兒童節、世界閱讀日，統一超商好鄰居文教基金會自4月15日起攜手7-ELEVEN舉辦千場「永續X閱讀 好鄰居同樂會」活動，全新開發3大好鄰居永續教材：「手掌繪本-分類回收篇」、「永續綠繪本-循環再生篇」、「環保配對卡」，特定場次更搭配小小店長、環保DIY等活動，帶領親子從玩樂中學習環保知識、養成日常回收習慣，與爸媽一起響應綠色生活、共創友善環境。

統一超商好鄰居文教基金會為打造安心、友善的親子共讀、共學、共樂環境，即日起於各地7-ELEVEN門市陸續開放報名千場「永續X閱讀 好鄰居同樂會」，預估將吸引2萬人次參與，同時持續將閱讀推廣延伸至在城市中逾250家7-ELEVEN「OPEN！閱覽室」，更推薦大眾多加利用7-ELEVEN與國家圖書館合作的「借書還書服務」，帶動社區閱讀並增進親子陪伴與互動。

統一超商好鄰居文教基金會表示，好鄰居同樂會去年因疫情影響，在維護個人與家庭健康前提下，超前部屬領先同業推出「線上同樂會」活動，邀請親子居家免費下載或就近到ibon便利生活站列印，就能獲得好鄰居永續綠繪本、手掌繪本、環保手作DIY，短短9個月開發10款永續教材、橫跨環保、食安、公益等多元主題，累積近5萬次下載、影響人次超過12萬，亦提供長期支持的72所鄉鎮小學與陪讀班據點，鼓勵超過4,000位孩童提升閱讀力，更成為日常家庭中親子共讀培養的入門繪本。

延續2020年「線上同樂會」聚焦永續議題，統一超商好鄰居文教基金會針對今年「永續X閱讀 好鄰居同樂會」活動全新開發3大好鄰居永續新作，其中「手掌繪本-分類回收篇」以擬人化方式引導孩子幫助垃圾找尋回家的路、學習正確的回收知識；「永續綠繪本-循環再生篇」透過小怪獸阿噗與小動物們極富想像力的生動圖文，傳遞寶特瓶回收再利用、變身零廢時尚的包款配件；「環保配對卡」以互動益智遊戲為設計概念，學習生活常見廢棄物對應的資源回收類別，甚至還能居家布置、引導大朋友小朋友養成日常回收習慣，讓親子透過閱讀了解環保的重要性。

統一超商好鄰居文教基金會針對今年「永續X閱讀 好鄰居同樂會」推出「環保配對卡」，以互動益智遊戲為設計概念，簡易DIY後還能居家布置、引導養成日常回收習慣。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會針對今年「永續X閱讀 好鄰居同樂會」推出「環保配對卡」，以互動益智遊戲為設計概念，簡易DIY後還能居家布置、引導養成日常回收習慣。圖／統一超商提供
即日起各地7-ELEVEN門市陸續開放報名千場「永續X閱讀 好鄰居同樂會」，預估將吸引2萬人次參與。圖／統一超商提供
即日起各地7-ELEVEN門市陸續開放報名千場「永續X閱讀 好鄰居同樂會」，預估將吸引2萬人次參與。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會針對今年「永續X閱讀 好鄰居同樂會」推出「環保配對卡」，可學習生活常見廢棄物對應的資源回收類別。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會針對今年「永續X閱讀 好鄰居同樂會」推出「環保配對卡」，可學習生活常見廢棄物對應的資源回收類別。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會針對今年「永續X閱讀 好鄰居同樂會」推出全新「手掌繪本-分類回收篇」、「永續綠繪本-循環再生篇」、「環保配對卡」。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會針對今年「永續X閱讀 好鄰居同樂會」推出全新「手掌繪本-分類回收篇」、「永續綠繪本-循環再生篇」、「環保配對卡」。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會針對今年「永續X閱讀 好鄰居同樂會」推出「永續綠繪本-循環再生篇」，透過小怪獸阿噗與小動物們極富想像力的生動圖文，傳遞寶特瓶回收再利用、變身零廢時尚的包款配件。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會針對今年「永續X閱讀 好鄰居同樂會」推出「永續綠繪本-循環再生篇」，透過小怪獸阿噗與小動物們極富想像力的生動圖文，傳遞寶特瓶回收再利用、變身零廢時尚的包款配件。圖／統一超商提供

親子 統一超商

延伸閱讀

兒童節前問世！管家琪親子繪本《口水龍和他的小夥伴》系列六本溫暖登場

北市人行道車阻像「怪物」 身障者嘆：不該擋的都擋了

Dream Big元大公益圓夢計畫 報名件數創歷屆新高

陳澄波畫作南郭洋樓 房子曾被軍隊強占見證二二八

相關新聞

1-2月期統一發票開出16張千萬大獎 中獎名單看這裡

財政部賦稅署表示，110年1-2月期統一發票中獎號碼已於110年3月25日下午開出，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載...

求婚、奔跑、滑手機 北捷「小藍」、「小紅」動起來了

除了更換Logo外，台北捷運的「小藍」、「小紅」也動起來了！北捷各車站廁所外都有藍、紅顏色的人形圖樣，指引民眾男、女廁所...

台鐵全新最美區間車首航 蔡英文宣告正式投入營運

台鐵「史上最美區間車」EMU900型電聯車，今天在基隆車站舉行首航典禮，由蔡英文總統正式宣告投入營運車隊。清明連假4月4...

搶攻兒童節商機 麗寶樂園博幼票買一送一

兒童節將至，麗寶樂園渡假區4月2日-11日推出「麗寶熱氣球夢想節」活動，遊客可搭乘繫留體驗上升至60公尺高空，眺望全台最...

台南「春遊古蹟」金城射柳 策馬賞夕陽

兒童清明節4天連假，台南市5大古蹟景點規畫了豐富多樣的活動，有「古蹟一日大使」超人氣玩偶奶油獅、市立馬場馬術推廣親善見面...

桃園螢火蟲生態不受枯水影響 白石山4月中以後量增

桃園螢火蟲生態最豐富的地點，在北橫過慈湖出百吉隧道旁邊的白石山步道，並不是在石門水庫旁邊，因此不會受枯水期的影響，雖然要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。