統一超商好鄰居文教基金會舉辦永續X閱讀好鄰居同樂會

迎接4月兒童節、世界閱讀日，統一超商好鄰居文教基金會自4月15日起攜手7-ELEVEN舉辦千場「永續X閱讀 好鄰居同樂會」活動，全新開發3大好鄰居永續教材：「手掌繪本-分類回收篇」、「永續綠繪本-循環再生篇」、「環保配對卡」，特定場次更搭配小小店長、環保DIY等活動，帶領親子從玩樂中學習環保知識、養成日常回收習慣，與爸媽一起響應綠色生活、共創友善環境。

統一超商好鄰居文教基金會為打造安心、友善的親子共讀、共學、共樂環境，即日起於各地7-ELEVEN門市陸續開放報名千場「永續X閱讀 好鄰居同樂會」，預估將吸引2萬人次參與，同時持續將閱讀推廣延伸至在城市中逾250家7-ELEVEN「OPEN！閱覽室」，更推薦大眾多加利用7-ELEVEN與國家圖書館合作的「借書還書服務」，帶動社區閱讀並增進親子陪伴與互動。

統一超商好鄰居文教基金會表示，好鄰居同樂會去年因疫情影響，在維護個人與家庭健康前提下，超前部屬領先同業推出「線上同樂會」活動，邀請親子居家免費下載或就近到ibon便利生活站列印，就能獲得好鄰居永續綠繪本、手掌繪本、環保手作DIY，短短9個月開發10款永續教材、橫跨環保、食安、公益等多元主題，累積近5萬次下載、影響人次超過12萬，亦提供長期支持的72所鄉鎮小學與陪讀班據點，鼓勵超過4,000位孩童提升閱讀力，更成為日常家庭中親子共讀培養的入門繪本。