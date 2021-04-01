屈臣氏限量、聯名款口罩連發！快買中衛X PORTER聯名款

後疫情時代，口罩不僅是防疫必備品，更是日常搭配的重點配件，近期多款特殊聯名口罩也成為熱門話題。屈臣氏4月5日至4月21日新申辦行動寵i會員即可擁有只送不賣的的獨家「Watsons屈動每個更好」中衛製造限量口罩一片，並將於4月8日限量開賣PORTER INTERNATIONAL聯手CSD中衛推出的時尚設計款口罩，還有屈臣氏再度攜手MIT大廠銀康生醫所推出的聯名花色口罩新款則將在4月3日開賣。因各門市到貨數量不定，實際到貨數量與花色請以各門市為準。

屈臣氏今年啟動「屈動每個更好Drive to be Better」品牌煥新計畫，並與中衛聯手打造「Watsons屈動每個更好」限量款口罩，4月5日至4月21日期間新申辦寵i行動會員即可獲得一份，全台限量1萬名、只送不賣。

經典袋包品牌PORTER INTERNATIONAL自去年與CSD中衛合作推出聯名款口罩，一曝光就引起超高詢問度，4月8日起5款聯名設計款口罩將於屈臣氏開賣，以駝棕、橄欖綠、灰、深藍等沉穩內斂的顏色為基底，加上時尚的設計線條紋路，是喜愛簡約打扮的潮流人士首選。花色包含TRADE變形蟲系列與運用圓圈及交錯線條的CNY系列等共5款，袋裝5片入售價89元，人氣款「CNY橄欖綠」及「CNY駝棕」更推出了30片盒裝版本，售價450元，於全台屈臣氏實體門市販售，限量售完為止。