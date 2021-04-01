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圖片故事／東北角最刺激的黃金稜線「劍龍稜-鋸齒稜」

攝影中心 / 記者曾吉松／台北即時報導
13黃金稜線「劍龍稜-鋸齒稜」，有些山坡也和高山上一樣，高山杜鵑怒放花姿招展。記者曾吉松／攝影
13黃金稜線「劍龍稜-鋸齒稜」，有些山坡也和高山上一樣，高山杜鵑怒放花姿招展。記者曾吉松／攝影

台灣東北角屬於基隆火山群，最知名景點水金九的九份金瓜石從開採金礦發展，而這裡地質都是火山群地形下的產物，古道專家林宗聖在探勘後，寫了《黃金十大傳奇》介紹九份、金瓜石、基隆火山群。台灣東北角十條最美的稜線在書中命名為「黃金十稜」。

最經典的路線是劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山，也是黃金十稜中的黃金五稜、黃金六稜與黃金三稜，一般人會稱為「劍龍稜路線」，實際上應是「劍龍稜-鋸齒稜」。

這是台灣東北角最熱門也最刺激的郊山步道，稜脈像劍龍的背脊般由南而北縱列，高度介於海拔200～700百公尺，在黃金十稜中算是難度較高的路線，適合較有攀爬經驗者，對有懼高症的山友不適合，攀登劍龍稜、鋸齒稜要有適合的天氣，夏天高溫又無遮避，攀爬在岩壁上像是熱鍋上的螞蟻，體力容易流失，冬天東北季風多雨風大更不適合。

若有幸登高望遠欣賞海景，正是台灣獨特山與海的景觀，可遠眺陰陽海、也可近看茶壼山和基隆山，靠在岩稜上欣賞秀麗景致，絕對是值回辛苦的票價，有時在2-5月會遇上海上湧入的平流霧，讓低海拔近海的郊山也有雲霧飄渺的雲海絕景，更能讓登山者驚艷。

06黃金稜線「劍龍稜-鋸齒稜」，攀爬在岩壁腳底雲霧繚繞。記者曾吉松／攝影
06黃金稜線「劍龍稜-鋸齒稜」，攀爬在岩壁腳底雲霧繚繞。記者曾吉松／攝影
12黃金稜線「劍龍稜-鋸齒稜」，驚險過岩壁，值得是永遠的回憶。記者曾吉松／攝影
12黃金稜線「劍龍稜-鋸齒稜」，驚險過岩壁，值得是永遠的回憶。記者曾吉松／攝影
10黃金稜線「劍龍稜-鋸齒稜」，在巨石稜線上緩緩前進，步步驚心更要步步留心。記者曾吉松／攝影
10黃金稜線「劍龍稜-鋸齒稜」，在巨石稜線上緩緩前進，步步驚心更要步步留心。記者曾吉松／攝影

▌更多圖片與影片請看聯合報數位版

【圖輯】圖片故事／懼高者慎入！東北角最刺激的黃金稜線「劍龍稜-鋸齒稜」

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