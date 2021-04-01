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北市旅遊燈號清明重上線 兒童免費場館恐爆人潮無警示

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
兒童節連假，許多場館包括貓纜、天文館、科教館、自來水園區等都有全國12歲以下免費優惠，但人潮爆滿卻無燈號警示？北市府表示，儘管系統無燈號警示，但各場館會做好人流控管。記者林麗玉／攝影
兒童節連假，許多場館包括貓纜、天文館、科教館、自來水園區等都有全國12歲以下免費優惠，但人潮爆滿卻無燈號警示？北市府表示，儘管系統無燈號警示，但各場館會做好人流控管。記者林麗玉／攝影

因應清明連假出遊潮，台北市「旅遊警示燈號」明重新上線。將提供12處熱門景點的旅遊警示，只要人潮擁擠將顯示紅燈，黃燈則為人潮略多、綠燈正常。不過由於兒童節連假，許多場館包括貓纜、天文館、科教館、自來水園區等都有全國12歲以下免費優惠，但人潮爆滿卻無燈號警示？北市府表示，儘管系統無燈號警示，但各場館會做好人流控管。

今年春節因應防疫，北市府首推旅遊景點警示燈號，不過該系統卻在過完年後悄悄下架，二二八連假期間並無旅遊燈號，部分景點人潮爆滿恐成防疫漏洞。

因應清明連假到來，北市府的旅遊警示重新上線，但警示燈號景點卻從春節的19處縮水為12處。北市觀光傳播局回應，之所以提供警示景點僅剩12處，是考量迪化街、陽明山、內湖樂活公園等，是因應春節的採買及賞花人潮，清明連假將取消這些景點的燈號警示。

觀光傳播局表示，今年清明連假，市府提供12處有燈號警示的熱門景點，包含西門町、士林官邸、士林夜市、動物園、饒河夜市、信義商圈、竹子湖、貓空、白石湖、松山文創園區、剝皮寮、兒童新樂園。另外也提供16處熱門景點共23支即時影像，讓民眾能即時掌握景點現場人流狀況。

至於兒童免費優惠的場館，觀傳局表示，除動物園有人潮警示燈號外，天文館、科教館、貓纜等景點的確無燈號警示，但因多屬室內場館，會由現場工作人員進行人流管控，若人潮太多，會先請民眾先在館外等候，等人潮稍減才入館參觀，會視現場狀況進行人潮管制。

清明節 連假

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