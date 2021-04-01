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求婚、奔跑、滑手機 北捷「小藍」、「小紅」動起來了

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷部分站外廁所的「小藍」、「小紅」動起來了，還多了逗趣對話。圖／北捷提供
北捷部分站外廁所的「小藍」、「小紅」動起來了，還多了逗趣對話。圖／北捷提供

除了更換Logo外，台北捷運的「小藍」、「小紅」也動起來了！北捷各車站廁所外都有藍、紅顏色的人形圖樣，指引民眾男、女廁所方向，北捷表示，4月起將調整部分站外廁所人形圖樣，讓它們做出求婚、奔跑等逗趣動作及對話。

民眾若經過捷運中山站、東門站、新埔站、忠孝新生站、大安森林公園站等站外廁所，就會看到廁所門口外的「小藍」、「小紅」多了不一樣的互動，不僅有求婚、奔跑、滑手機等動作，還有逗趣的對話。

北捷表示，調整過的「小藍」、「小紅」仍維持原本顏色設計，讓民眾能清楚知道廁所方向，但動作方便有微幅更動，並加輔助說明指標，提供民眾不一樣打卡景點。

另外，民眾只要用手機掃描「小藍」、「小紅」附近的QRcode，就能下載台北捷運GO APP，並在APP內獲得更豐富的商家優惠券。

北捷部分站外廁所的「小藍」、「小紅」動起來了，還多了逗趣對話。圖／北捷提供
北捷部分站外廁所的「小藍」、「小紅」動起來了，還多了逗趣對話。圖／北捷提供
北捷部分站外廁所的「小藍」、「小紅」動起來了，還多了逗趣對話。圖／北捷提供
北捷部分站外廁所的「小藍」、「小紅」動起來了，還多了逗趣對話。圖／北捷提供

北捷 捷運

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