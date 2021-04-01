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好可惜！有回波沒降雨 鄭明典：雨滴在空中蒸發消失了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
傳統雷達。圖／取自鄭明典臉書
傳統雷達。圖／取自鄭明典臉書

有回波、沒降雨！中央氣象局長鄭明典在臉書表示，從傳統雷達回波看得出滿明顯的，但是地面沒雨量，怎麼一回事？看降雨雷達！回波很不一樣，近雷達區域幾乎沒有回波。「這的確是真回波，但是雨滴在空中蒸發消失了！」

他說，所以，只看低層回波的降雨雷達，就看不到雷達附近的回波，但是降雨雷達還是有個最低仰角，所以遠處空中的雨滴還是被雷達照到。傳統雷達回波圖，是組合雷達所有掃描訊號中的最大回波，半空中的雨滴就現形了。

氣象局說，雷達發射的電磁波經由大氣中的降水粒子（雨、雪、冰雹等）反射回來的訊號， 稱為雷達回波（reflectivity），根據雷達接收到降水粒子所反射回來的訊號強度，再利用不同顏色顯示，即可製成雷達回波圖。

氣象局說，回波的強度與降水粒子的大小、形狀、狀態以及單位體積內粒子的數量有關，一般而言，反射回來的訊號越強，降水的強度就越強，因此可藉由雷達回波圖研判天氣系統的降水強度及分布狀況。

中部降雨雷達。圖／取自鄭明典臉書
中部降雨雷達。圖／取自鄭明典臉書

氣象局 冰雹

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