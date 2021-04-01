女洗澡完落髮多到滿出溝槽 醫師：4種徵狀應就醫

一名20幾歲的年輕女性落髮問題嚴重，每次洗澡完總見排水溝槽布滿頭髮，吹乾頭髮後，地面落髮也清晰可見，一天不掃地就會積滿幾把頭髮，綁起馬尾也愈來愈小撮，令她十分焦慮。

該名女性表示，自國中開始，自覺髮量逐漸變少，以前都是頭髮太厚、太多，需要打薄，如今髮量少，都不敢打薄，還要燙捲使頭髮蓬鬆，新光醫院皮膚科主治醫師徐常捷指出，除了遺傳因素會造成落髮外，落髮通常伴隨生活型態改變、身心壓力大等問題，或是出現在季節轉換、孕婦產後，如果不及早處理，頭髮可能會愈掉愈多。

徐常捷說明，一般女性每日大約會落髮50至100根，偶爾一、兩天落髮超出100根也屬正常範圍，不一定代表生了大病，但日常生活若出現以下任何一種徵狀，應就醫檢查：

1、一日洗頭、吹頭、梳頭共掉髮超過20根，一兩周未見改善。

2、每日枕頭上落髮的數量出現變化且上升，持續一兩周。

3、手一撥弄頭髮便落髮，在臉部、手部常常可見。

4、外觀判別：中分分線明顯、髮際線變寬、額頭變高、頭髮變細柔、馬尾變小把、頭髮不再需要打薄。