台鐵全新最美區間車首航 蔡英文宣告正式投入營運

台鐵「史上最美區間車」EMU900型電聯車，今天在基隆車站舉行首航典禮，由蔡英文總統正式宣告投入營運車隊。清明連假4月4日、5日，每天固定兩班來回樹林至花蓮的區間快，4月6日起，將投入基隆到苗栗間行駛。台鐵說，初期將以北部都會區為主要服務區域，相信對於尖峰時刻的通勤及通學運輸服務滿足，都有極大助益。

EMU900去年10月24日自花蓮港抵台後，歷經多項的測試與調整，原定於農曆年前加入營運的計畫，但因受到國際疫情蔓延，各國國境管制，導致技術人員無法來台，以及台鐵局要求列車減速率應與現行區間車一致等因素，嚴格把關下，因而延後至今天舉行首航典禮。

台鐵代理局長祁文中說，新區間車2018年5月決標，共253.43億，由韓國現代樂鐵公司打造，每列車10輛編組，現行台鐵列車只有8輛編組，可以提升四成運量。

祁文中說，台鐵十年購車計畫，預計要採購逾1280輛新車，通勤列車520輛，城際600輛，還有102輛機車頭還有支線環保列車60輛等，希望車隊可以更新、車種單一，提高行車速率、達到綠色運輸目標。

基隆市長林右昌說，基隆是台灣鐵路0K起點，今天也是新的起點，小時候念高中搭著區間車去八堵上課，現在都還保留當時定期票，大學也是搭區間車去台北念書，對基隆鄉親來講是很重要通勤工具，最困擾是尖峰時段運能跟運量，新區間車對目前通勤族來講是很雀躍佳音，台鐵服務也會變得更好。

林佳龍說，基隆也是縱貫線第一站，EMU900是嶄新設計，以人本交通理念做到安全、設計、品質跟綠色。內部設施會讓乘客感到友善，除了孕婦、身心障礙者，連自行車都有考慮到，可是說是台灣到目前為止，結合捷運跟高鐵的服務的列車。未來也會改善台灣交通平權問題，東西部都會提供服務。

行政院長蘇貞昌說，每個軌道建設延伸都代表城市變遷，車站都是生活圈，每個旅程也是生命中難以抹滅記憶，甚至面臨生離死別。蔡英文總統上任後很重視鐵道建設，前瞻基礎建設就用1900億，今天只是成果之一，還要做的事情很多。

蔡英文總統說，今天在台灣頭出發展開首航，新電聯車被稱作最美區間車，相當受歡迎，有了新車會給台灣都會生活圈更加便利，造福民眾也節能減碳。這也是台鐵十年購車計畫展現成果第一步，EMU3000型共600輛城際列車也將交車。未來不管長程或短程台鐵都會有新車提供服務。

蔡英文總統鼓勵台鐵，在硬體升級發揮團隊精神，在列車的駕駛、保養、車輛調度，以及旅客服務等方面，展現出最高度的專業，提供全體國人最好且安全的運輸服務，繼續贏得民眾支持跟信賴。