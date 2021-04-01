台南鳳梨接棒線上活動起跑 結合餐酒館、甜點店挺農友

台南市觀光局為了迎接鳳梨產季，先推出「安心餐廳好運旺來餐」鳳梨入菜大獲好評，今天起至7月31日，再與在地餐酒館、甜點店及酒吧合作發起「鳳梨接棒」線上活動，遊客於活動期間至鳳梨接棒店家消費，店家將會提供不同回饋。

這一活動以鳳梨材料為主軸，參與店家將完成的鳳梨創作上傳至Facebook或Ins agram等社群平台，再點名3名餐飲業、甜點業或酒吧調酒師夥伴參與活動，接棒進行將鳳梨入菜、甜點或調酒創作。

市長黃偉哲表示，4月至6月為台南鳳梨盛產期，南市已和30多家安心餐廳推出期間限定「好運旺來餐」，以鳳梨入菜，結合主廚各樣料理和調飲，這次更擴大辦理，期望透過各產業的合力支持，共同行銷台南鳳梨。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，「好運旺來餐」已經在3月21日啟動，接下來「鳳梨接棒」線上活動於今天起跑，首位調酒師為台南享譽國際的老屋酒吧「T. C.R.C前科累累俱樂部」主理人黃奕翔，是台灣酒吧南霸天TCRC的靈魂人物；TCRC不僅於2016年及2018年曾入選亞洲前50酒吧，也在國際調酒賽事中屢獲佳績，期藉此活動，號召餐酒館、甜點店及酒吧一同挺果農，也邀請大家一起來台南品嘗當令的鳳梨調酒、料理及甜點等創意產品。

參與「鳳梨接棒」線上活動的店家，於社群平台上傳產品訊息後，將連續7日使用新鮮鳳梨製作成各式產品，如鳳梨切盤、鳳梨shot、鳳梨果乾等，免費回饋消費者，詳情請至各店家Facebook及Instagr m社群平台查詢。但仍要提醒大家，未滿18歲禁止飲酒，且飲酒勿過量，並遵守酒後不開車原則，保障你我的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康