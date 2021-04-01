林佳龍曝搭最美區間車感受 「2年內取代所有老舊區間車」

被喻為「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天在基隆車站舉辦首航儀式。在記者會開始前，交通部長林佳龍從台北車站上車，體驗新車的服務。他說，該新車擁有非常友善的環境，自行車、孕婦都有自己座位。她也說，預計2年內所有EMU900型區間車都會上路，取代台鐵現有老舊區間車。

面對媒體詢問，搭新車的感受，林佳龍說，該車設計有現代感，採流線型，空間寬敞、椅子好坐，也有非常友善的環境，包含可以放自行車，孕婦也有她的位置，此外身障者有更大的空間，輪椅可以進出，廁所也是為他們量身定做，連燈光明暗都可以配合戶外做調整，很友善，是人本交通體現，提升服務品質。

針對電聯車是否有汰換計畫？林佳龍說，十年換車計畫會進來1300多輛，可以取代800多輛，運能也增加。EMU900一列就有十輛，容量比過去列車增加四成，可以解決東部地區一票難求的狀況。城際列車今年也要進來，這兩型車會成為未來台鐵的主力，車種單純後，也有助於營運、維修，還有整個行車安全，當然也包含準時。

旅客好奇，未來中南部是否有機會搭乘到，林佳龍說EMU900兩年內會陸續進來52列共520輛，全國都會有。去年到的這兩列，先以北部到東部之間為主，未來全島都會行駛。兩年內所有EMU900都會上路，取代所有老舊區間車，運作很好的話，成為未來服務的班次。

至於有沒有改善建議事項？林佳龍說，目前都很滿意，但是行車安全經過這陣子試運轉、測試，雖然疫情的關係，有些國外專家沒有辦法來，台鐵團隊都已經承擔起，今天首航，清明連假就會投入台北到花蓮之間的服務，應該會有新的體驗，這也代表台鐵很重要的服務提升。