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開箱台鐵全新最美區間車！首航旅客讚：搭過最好火車

聯合報 / 記者曹悅華／基隆即時報導
被喻為「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天將在基隆車站舉辦首航儀式。圖／台鐵局提供，攝影師林佳燕
被喻為「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天將在基隆車站舉辦首航儀式。圖／台鐵局提供，攝影師林佳燕

被喻為「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天將在基隆車站舉辦首航儀式，4月4日正式投入營運。車內亮點包含無障礙車廂還有自行車友善措施。車廂內的採光明亮、柔和，座椅首次使用類似馬卡龍配色的粉色系。就有旅客大讚，「這是自己搭過最好、最舒服火車」。

台鐵最新EMU900型通勤電聯車，首批去年10月抵台，一波多折後終於在近日取得IV&V第三方公正單位安全營運證明，清明連假4月4日、5日，每天固定兩班來回樹林至花蓮的區間快；4月6日起，將投入基隆到苗栗間行駛。

今天在基隆車站舉辦首航儀式，從樹林發車到基隆，約有200名新北、基隆民眾率先體驗。該次順利啟用後，車輛製造商現代樂鐵公司預計今年可再交付100輛（10列）車輛，全數列車預定於2023年完成交車。

EMU900型為台鐵史上第六代通勤電聯車，亦是首次引進「微笑頭燈」、「亮綠色腰身帶」、「好孕到專屬座位」、「最新直立式自行車架」、「室內LED燈隨環境自動調節」等多項創新服務設施新穎列車。

本報記者今天中午12時19分搭乘新車從台北站開車往基隆站，下午1時5分抵達，途中首度開箱新車內裝。其中，特別加長的椅背，對於需要座位休息的人來說，能有效減少頸部的負擔；同時座椅首次使用類似馬卡龍配色的粉色系，希望讓許多人有溫暖、放鬆的舒適感。車廂內最新的燈光自動調節功能，可讓車內燈光亮度根據環境亮度自動調整，讓車廂內保持舒適不刺眼的緩和效果。

針對列車創新服務設備的亮點特色，無障礙車廂位於第六車，設有多功能友善廁所；客室內走道不設置中央立柱的貼心設計，方便使用輪椅或嬰兒車的旅客移動及進出。新設置的輪椅服務區，採用集中式的空間規畫，可使列車長及車站服務人員即時提供完善的服務。

針對單車運動的愛好者，有直立式自行車架裝設在第一車與第十車，直立式自行車架設計相較於水平放置式，更增加車內旅客的活動空間，方便愛車就近保管，也不需擔心妨礙其他旅客，最貼心的是自行車架適用大人、小孩的各種尺寸、型式的自行車。

新北市樹林育德國小學生今天體驗搭乘新區間車。五年級的余歐說，自己從沒有搭過火車，但她覺得這是她心中最好玩、最棒的火車，冷氣很夠、椅子也很舒服，拉環比公車矮，很方便。同樣五年級生的洪亦則說，新車有靠枕，頭不會空空的，坐的很舒服，也不會晃、很平穩，非常開心能夠搭乘。

被喻為「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天將在基隆車站舉辦首航儀式。圖／台鐵局提供，攝影師林佳燕
被喻為「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天將在基隆車站舉辦首航儀式。圖／台鐵局提供，攝影師林佳燕
座椅採粉嫩色系。記者曹悅華／攝影
座椅採粉嫩色系。記者曹悅華／攝影
樹林育德國小學生搶先搭乘新區間車。記者曹悅華／攝影
樹林育德國小學生搶先搭乘新區間車。記者曹悅華／攝影
新設置的輪椅服務區。記者曹悅華／攝影
新設置的輪椅服務區。記者曹悅華／攝影
無障礙廁所在第6車。記者曹悅華／攝影
無障礙廁所在第6車。記者曹悅華／攝影
駕駛室。記者曹悅華／攝影
駕駛室。記者曹悅華／攝影
單車運動的愛好者認同直立式自行車架裝設在第1車與第10車。記者曹悅華／攝影
單車運動的愛好者認同直立式自行車架裝設在第1車與第10車。記者曹悅華／攝影
本報今天中午12時19分搭乘新車從台北站開車往基隆站。記者曹悅華／攝影
本報今天中午12時19分搭乘新車從台北站開車往基隆站。記者曹悅華／攝影

基隆 自行車 車廂

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