兒童專責醫師試辦3個月揪疑似兒虐 5月擴至10縣市

少子化下每個孩子都是寶，衛福部去年10月在6縣市試辦兒童專責醫師計畫，追蹤3.5萬名幼童健康狀況，短短3個月揪出1例疑似兒虐案、30多名疑發展遲緩童，預計5月將擴展至10縣市。

根據內政部2020年人口統計，全台新生兒出生數為16萬5249人，創歷年新低，衛生福利部近年除了致力提升生育率，去年行政院也核定「優化兒童醫療照護計畫」，包括發展幼兒專責醫師制度、強化周產期醫療體系等。

衛福部醫事司司長劉越萍今天受訪時表示，現代人孩子生得少，很多新手爸媽對於孩子照顧觀念不足，以往一旦遇到孩子多年沒打疫苗、健檢出問題也沒回診的情形，醫師也束手無策。

劉越萍說，為了解決這問題，衛福部去年在桃園市、新竹縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、屏東縣等6縣市，針對3歲以下試辦兒童專責醫師，由診所醫師導入個案管理概念，定期追蹤孩子是否按時接種預防針、牙齒塗氟，是否有生長遲緩、延遲性黃疸等問題。

她表示，院所須成立通訊群組或提供醫師手機號碼，讓家長可即時聯繫，建立長期信賴關係；另外，也將連結社政和衛政服務，找出身處高風險家庭的孩童，避免家暴、兒虐事件發生。

醫事司簡任技正李中月說，目前6縣市兒童涵蓋率約26%，總收案人數約3.5萬人，協助超過半數幼童進行牙齒塗氟、揪出1600多名兒童延遲性黃疸、找到30名孩童疑似發展遲緩，另也發現1名疑似遭虐的高風險家庭孩童，5月起試辦計畫再擴及4縣市，目前縣市名單仍在評選中，盼照顧更多孩童。