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保護蠶豆症患者！ 全台公廁大巡檢 21座使用萘丸限改善

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署稽查公廁是否使用萘丸。圖／環保署提供
環保署稽查公廁是否使用萘丸。圖／環保署提供

全台有10萬名蠶豆症患者，市面不少合成樟腦丸由「萘（讀音同奈）丸」製成，蠶豆症患者接觸後可能引發急性溶血症，環保署今年2月1日起宣布全國列管4萬6千餘座公廁避免使用萘丸，並由各地方政府環保單位加強巡檢，如發現公廁使用萘丸者，將請公廁管理單位於7日內改善，未完成改善者該公廁立即降低評等並公布於網站。截至3月30日止，各地方政府環保單位共巡檢約6萬4000座，發現21座公廁有使用萘丸，公廁管理單位皆已於7日內完成改善。

環保署表示，這段期間巡檢發現使用萘丸的21座公廁，其中市場6座、觀光地區及風景區5座、公園4座，加油站3座，機關、超商及寺廟各1座，有使用萘丸的管理單位均已立即配合改善不再使用，環保署提醒，萘丸主要功用為驅蟲，非公廁清潔維護上必須使用產品，且市面上已有其他不含萘成分的替代產品，如益避寧、拜富寧、賽滅寧、賽酚寧、天然精油（天然樟腦、香茅）等成分產品可供選擇。

環保署表示，民眾如發現列管公廁使用萘丸，可撥打本署公害陳情專線0800-066666或利用環保署環境即時通APP通報該公廁情形，地方環保單位將立即前往處理，並輔導管理單位改善，共同守護民眾健康。

環保署 患者 加油站

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