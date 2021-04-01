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大疫之年的台灣出版銷售跌4.4億 新書量創20年來新低
受疫情影響與面對市場衰退，國家圖書館今天發布「109年台灣圖書出版現況及趨勢報告」，台灣去年新書出版量為35041種，負成長4.81%，新書出版量來到20年來的新低點；銷售量較前年年減少4.4億元，負成長2.79%，國圖表示，圖書出版從生產到銷售都面臨衰退，出版產業如何走出低迷，為台灣引以傲的文化產業找回昔日榮景，是政府、業者以及讀者共同的課題。
國家圖書館每年以受理申請ISBN暨CIP書目資料為基礎，發布統計報告供各界參考，期望與關注台灣出版發展的各界人士，共同為提升台灣出版能量與閱讀風氣努力。
國圖表示，台灣109年新書總量跌破民國90年以來新低點。去年1至12月，總計有4694家（單位）出版機構申請ISBN，出版35041種新書（含電子書2038種）。申請ISBN的出版機構數及新書總量均呈現下跌現象。
出版機構則較108年減少258家，新書出版總（種）量，減少1769種。新書出版量近3年連續呈現下跌趨勢，107年至109年每年下跌幅度分別為3.19%、5.89%、4.81%，跌破民國90年（36353種）以來的新低點。
對照圖書銷售市場，根據財政部營利事業家數及銷售額統計，109年臺灣實體及數位書籍(電子書)銷售總額為190.4億元，較108年減少4.4億元，負成長2.79%，顯示出版產業從生產到銷售都面臨衰退的困境。
就出版機構的出版量規模統計，109年申請ISBN出版機構中，有近九成新書出版量不超過10種，出版新書超過100種以上的出版機構不到一成，109年整體出版量下跌情況下，大型出版機構的出版量也趨於保守，108年有51家出版機構年出版量超過100種以上，在109年則減少為45家，對出版總量的下跌應有相當程度的影響。
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