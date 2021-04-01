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家有考生倒數衝刺壓力大 醫師籲：小心考前症候群上身

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
隨著指考、會考進入倒數衝刺，家有考生的家庭壓力山大，精神科醫師提醒，全家生活作息更應正常規律，適度運動調節身心，以免「考前症侯群」找上門。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
隨著指考、會考進入倒數衝刺，家有考生的家庭壓力山大，精神科醫師提醒，全家生活作息更應正常規律，適度運動調節身心，以免「考前症侯群」找上門。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

清明四天連假將來臨，但對有指考或會考生的家庭來說，進入倒數衝刺階段，全家壓力山大不敢外出？醫師提醒，每逢大考前夕，醫院精神科都會碰上泛稱「考前症候群」的病患求診，有時候，家長甚至比孩子還嚴重，呼籲平日仍要安排適度活動排解身心，做好防範。

台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱表示，所謂「考前症侯群」，就是嚴重程度的自律神經失調，醫學上稱之為「呼吸過速症侯群」或「過度換氣症侯群」，成因多半是過於焦慮甚至恐慌，常見應考生在小考或模擬考緊張到考不下去，才被家長帶來。

呼吸過速症侯群臨床表徵為呼吸、心跳突然急遽加速，還會有窒息感，以至於腦袋沒辦法思考、頭暈，由於是心因性的過度換氣，平常更應做好壓力管理，調適情緒，減少發作可能。

方俊凱說，如果緊張起來心跳呼吸變快，手還會輕微地發抖，那就得當心了，這就是焦慮恐慌的典型，最簡單的因應就是調整呼吸，他也常常跟應考生們分享，大考當天，最好的準備，就是在進教室前的五分鐘調慢呼吸，比爭取時間念書還要有用，他也呼籲學生，考前除了念書，飲食睡眠也要盡量規律，一定要抽空運動，壓力才有正常的宣洩出口。

另外，帶小孩求診的家長，有時其實比孩子還焦慮，這時也會建議家長一起諮詢，更能解決孩子的身心問題。

指考 睡眠 馬偕醫院

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